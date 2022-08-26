Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerinden memnun kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Hem Fenerbahçe hem de biz kendi gücümüze yakın takımlarla mücadele edeceğimiz gruplara düştük. Daha sıkıntılı gruplar vardı. Bu gruptan şansımız da iyi giderse maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği de üst düzeyde olursa çıkabileceğimiz bir grup." dedi.
"C GRUBUNU TERCİH EDERDİM"
Trabzonspor'un dengeli bir gruba düştüğünü ifade eden Ağaoğlu, ''Ben şahsen G Grubu'nu tercih ederdim. Bulunduğumuz grupta Trabzonspor açısından bakıldığı zaman ve diğer takımlarında form grafikleri göz önüne alındığı çok dengeli bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.