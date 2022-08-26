Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerinden memnun kaldı

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle ilgile de Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülke futbolu olarak gelmiş olduğumuz nokta, önümüzdeki sezon lig birincisi iki ön eleme bir play-off maçı oynadıktan sonra ve bunların hepsini kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek. Bizim grupta yer alan Kızıl Yıldız takımı önümüzdeki sene Sırbistan ligi şampiyonu olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bu da iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz hep doğru tartıyor. Ülke futbolu olarak bugün gelmiş olduğumuz noktayı çok iyi analiz etmemiz lazım. Bugün gelmiş olduğumuz noktada futbolu yöneten insanlar, futbol ailesi olarak bunda büyük sorumluluğu var."