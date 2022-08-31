Cornelius'a yıldıza Kopenhag talip oldu! Fırtına Dovbyk'iyi gündeme aldı

Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor... Bordo-Mavililer'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Karadeniz Fırtınası'nın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Andreas Cornelius'un ülkesinin takımlarından Kopenhag ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Bordo-Mavililer kasasına 6 milyon Euro koyacak. Karadeniz ekibi Cornelius'u 5.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Golcüsünü Kopenhag'a vermeye hazırlanan Trabzonspor, o bölgeyi Ukraynalı yıldız golcü Artem Dovbyk ile doldurmayı planlıyor. Dnipro'nun Artem Dovbyk için 6 milyon 200 bin Euro bonservis talep ettiği ancak Ukrayna hükümetinin buradaki oyunculardan savaş durumunda vatandaşlara moral olması için ülkeyi terk etmemeleri yönünde önerilerde bulunduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Ukraynalı yıldız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kariyerinde 135 karşılaşmada forma giyen Dovbyk, 48 gol atarken 10 da asiste imza attı.
41 MAÇTA 16 GOLÜ VAR
Danimarkalı Andreas Cornelius, Süper Lig'de şimdiye kadar 41 Süper Lig maçında forma giyerken 16 gol attı.