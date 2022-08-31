Cornelius'a yıldıza Kopenhag talip oldu! Fırtına Dovbyk'iyi gündeme aldı

Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor... Bordo-Mavililer'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Karadeniz Fırtınası'nın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Andreas Cornelius'un ülkesinin takımlarından Kopenhag ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Bordo-Mavililer kasasına 6 milyon Euro koyacak. Karadeniz ekibi Cornelius'u 5.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Golcüsünü Kopenhag'a vermeye hazırlanan Trabzonspor, o bölgeyi Ukraynalı yıldız golcü Artem Dovbyk ile doldurmayı planlıyor. Dnipro'nun Artem Dovbyk için 6 milyon 200 bin Euro bonservis talep ettiği ancak Ukrayna hükümetinin buradaki oyunculardan savaş durumunda vatandaşlara moral olması için ülkeyi terk etmemeleri yönünde önerilerde bulunduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Ukraynalı yıldız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kariyerinde 135 karşılaşmada forma giyen Dovbyk, 48 gol atarken 10 da asiste imza attı.