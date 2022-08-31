Beşiktaş'ın süper yıldızı Wout Weghorst'un 4 haftalık performansı hayran bıraktı

Beşiktaş'ın Burnley'den 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta futbolseverleri kendisine hayran bıraktı. 30 yaşındaki golcü, Sivasspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle ligdeki skor katkısını daha da yukarı çekti. Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı ve tam 5 gole direkt olarak katkı sağladı. Siyah- Beyazlılar'ın yıldızı Weghorst, Sivasspor maçında havada asılı kalarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Attığı gollerle, 'Ligin kralı ben olacağım' dedi. Beşiktaş, Weghorst'u Burnley'den bedelsiz olarak 1 yıllığına kiraladı. Siyah-Beyazlılar oyuncuya yıllık 2.8 milyon Euro maaş ödemeyi kabul etti.