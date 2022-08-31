Beşiktaş'ın süper yıldızı Wout Weghorst'un 4 haftalık performansı hayran bıraktı

Beşiktaş'ın Burnley'den 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta futbolseverleri kendisine hayran bıraktı. 30 yaşındaki golcü, Sivasspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle ligdeki skor katkısını daha da yukarı çekti. Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı ve tam 5 gole direkt olarak katkı sağladı. Siyah- Beyazlılar'ın yıldızı Weghorst, Sivasspor maçında havada asılı kalarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Attığı gollerle, 'Ligin kralı ben olacağım' dedi. Beşiktaş, Weghorst'u Burnley'den bedelsiz olarak 1 yıllığına kiraladı. Siyah-Beyazlılar oyuncuya yıllık 2.8 milyon Euro maaş ödemeyi kabul etti.
OPSİYON BİLGİSİ YOK
Oyuncunun transferi için KAP'a bildirilen detayda satın alma opsiyonuyla ilgili bilgi verilmedi. Ancak futbolcuların profillerinin yer aldığı Transfermarkt sitesinde yer alan bilgilere göre Weghorst'un satın alma önceliği Beşiktaş'ta gözüküyor. Siyah-Beyazlılar Haziran ayına kadar oyuncuyu 10 milyon Euro bedel ödeyerek alma hakkına sahip.
PETROL KRALI AİLENİN ÇOCUĞU
Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, futbol tarihinin en sıra dışı yaşam öykülerinden birine sahip. Hollanda'da 130 benzin istasyonu bulunan bir ailenin oğlu olan Hollandalı golcünün anne babası, çocuklarının üniversite eğitimi alıp şirketlerinde görev almasını istiyordu. Weghorst 20 yaşına dek alt liglerde kariyerine devam etti. 2016'da beklediği fırsat AZ'den geldi ve ondan sonra kariyeri jet hızıyla yükselişe geçti.