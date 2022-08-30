Jason Denayer İngiltere Premier Lig yolcusu!

3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Adı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile anlaşmak üzere… Belçika medyası yıldız oyuncunun İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti.
GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ
Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon formasıyla toplam 21 maçta 1450 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Manchester City, Sunderland ve Celtic formaları da giymişti.