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    • Spor
    • 30.08.2022 11:51
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    • 30.08.2022 11:54
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    Jason Denayer İngiltere Premier Lig yolcusu!

    Geçtiğimiz sezon sonunda kulübü Lyon ile sözleşmesi tamamlanan ve kulüpten ayrılan Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan yıldız futbolcu İngiltere Premier Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor. İşte Jason Denayer'in yeni kulübü...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Süper Lig’in devleri istedi o Ada’yı seçti!

    Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte adı Süper Lig devleriyle anılan Jason Denayer'in yeni adresi sonunda belli oluyor. Fransa Ligue 1 ekibi Lyon ile sözleşmesi sona eren ve yaz döneminde birçok kulüple temas kuran Belçikalı stoper, İngiltere Premier Lig yolcusu…

    3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

    Adı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile anlaşmak üzere… Belçika medyası yıldız oyuncunun İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti.

    GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

    Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon formasıyla toplam 21 maçta 1450 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Manchester City, Sunderland ve Celtic formaları da giymişti.

        AYNI ZAMANDA MİLLİ

        14 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu, 35 kez Belçika Milli Takım formasını giydi. Stoper bölgesi dışında sağ bek ve ön liberoda da görev yapan Denayer, Manchester City, Sunderland ve Celtic gibi takımların da formasını giydi.

        Kariyerinde 288 karşılaşmada forma giyen Denayer, 15 gol atarken 10 da asist yaptı. Denayer için şimdiye kadar 11.2 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Lyon, 2018 yılında Belçikalı yıldız oyuncu için Manchester City'ye 10 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

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