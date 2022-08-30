Jason Denayer İngiltere Premier Lig yolcusu!

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14 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu, 35 kez Belçika Milli Takım formasını giydi. Stoper bölgesi dışında sağ bek ve ön liberoda da görev yapan Denayer, Manchester City, Sunderland ve Celtic gibi takımların da formasını giydi.