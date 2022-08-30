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    Fırtına kopacak! Trabzonspor'da transfer sezonunun bitimine kadar büyük hareketlilik yaşanacak | Spor haberleri

    Yusuf Yazıcı ve Umut Bozok ile anlaşan Trabzonspor, Masouras ve Rondon ile temasta... A.Ömür, Siopis ve Bakasetas gibi isimler de takımdan ayrılabilir. işte sizler için derlediğimiz 30 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fırtına kopacak!

    Trabzonspor transfer sezonunun bitimine 10 gün kala bir hayli hareketli saatler yaşayacağı benziyor. Bordo-Mavililer'de takıma katılacak ve gidecek oyuncuların bir hayli fazla olacağı tahmin ediliyor. Bordo-Mavililer, geçen sezon Kasımpaşa ile Gol Kralı olan Umut Bozok ve eski yıldızı Yusuf Yazıcı ile anlaştı. Yunan kanat oyuncusu Giorgos Masouras ve Salomon Rondon gibi isimler ise transfer listesinde yer alıyor. KaraDediz Fırtınası'ndan bir hayli oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin arasında Manolis Siopis, Andreas Cornelius, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Emrehan Gedikli, Hüseyin Türkmen ve Jean Evrard Kouassi gibi isimler yer alıyor. Koita ve Trondsen ile yolların ayrılması için görüşmeler devam ediyor ancak oyuncular alacaklarının tamamının ödenmesini istiyor. Sakatlığı devam eden Brezilyalı bek Bruno Peres de lisans çıkartılan isimler arasında yer alan oyuncular arasında değil.



    YİNE OMUZ OMUZA VERECEĞİZ
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hepimiz için yeni bir maraton başladı. Hiç şüpheniz olmasın ki; 2022- 2023 sezonunda da 'Fırtına Mevsimi' devam edecek" dedi. Ağaoğlu, "Tüm camiamız kenetlendiğinde neler başarabildiğini herkese gösterdi. Önümüzdeki süreçte yine hep birlikte, yine yan yana ve omuz omuza hedefimiz doğrultusunda yürüyeceğiz" diye konuştu.



    SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR
    Trabzonspor geçen sezon olduğu gibi sakatlık konusunda büyük şanssızlık yaşıyor. Marek Hamşik, Bakasetas, Edin Visca, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi önemli oyuncularının yokluğunda özellikle hücum anlamında sıkıntı yaşadığı gözlenen Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Bakasetas'ın en erken yeşil sahalara dönmesi beklenen oyuncular olduğu belirtildi. Cuma günü oynanacak olan Ümraniyespor maçının kadrosunda olması beklenen Hamsik ile Bakasetas'ın oyunun ikinci yarısında süre alabilecekleri ifade ediliyor.



        SAKARYA TUZLA'YI YIKTI
        TFF 1. Lig'de Sakaryaspor sahasında Tuzlaspor'u 2-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Sezona Göztepe yenilgisiyle başlayan Yeşil-Siyahlılar, sonrasında Altınordu'yu 2-0'lık sonuçla geçmişti. Sakaryaspor'u Tuzlaspor karşısında galibiyeti ulaştıran golleri 34. dakikada Isaac Donkor ve 59'da Hakan Yavuz kaydetti.



        ICARDI'DE GERİ SAYIM
        Galatasaray, transferde yılın bombasını patlatmak için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılılar, PSG ile Mauro İcardi'nin kiralanması konusunda yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Kiralama şartları konusunda pazarlıklar devam ederken Aslan, oyuncunun 8 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını karşılamayı kabul etti. Arjantinli golcü için Fransız devinden gelecek haberi beklemeye geçtiği ifade edildi. Avrupa'da yaz transfer sezonu 1 Eylül'de sona erecek. Eğer 2 günlük süre zarfında sürpriz bir gelişme yaşanmaz, Icardi için daha ciddi bir teklifle PSG'nin kapısı çalınmazsa Arjantinli yıldız 1 yıllığına Galatasaray'a kiralanacak. Süper Lig'de gol yollarında ciddi sıkıntı çeken G.Saray'da teknik patron Okun Buruk da Icardi transferini sabırsızlıkla bekliyor.



        MARSİLYA VE AEK OMAR'I İSTİYOR
        Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da bir oyuncuyla daha yollar ayrılmak üzere. Guardian Sport'ta Will Unwin'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı. Haberde, Fransa Ligi takımlarından Marsilya ve Yunanistan'dan AEK'nın Norveçli sağ beki kadrosuna katmak istediği belirtildi.



            HAYALET SEFEROVİC
            Yenilenmiş kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray ilk 4 haftada ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İlk 4 haftada 7 puan toplayan Cimbom'un 4 haftada rakip fileleri sadece 2 kez havalandırması dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken sonrasında ise Giresunspor'a aynı skorla kaybetti. 3. hafta Ümraniyespor'u tek golle geçen Aslan, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Cimbom, 30 yıllık dönemde hücumda hiç bu kadar sessiz kalmamıştı. Eleştiri oklarının hedefinde ise en uçta oynayan Haris Seferovic yer alıyor. Maç başına 1 isabetli şut çeken ve maç başına ortalama 81 dakika sahada kalan İsviçreli golcünün henüz gol ve asisti bulunmuyor. Yıldız oyucunun sadece yüzde 32 ikili mücadele kazanma istatistiği ise sahada vurdumduymaz tavrını açıklıyor.



            ASLAN BOEY İÇİN 4.5 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ
            Monza kulübü 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Sacha Boey'i kiralamak için G.Saray'ın kapısını çaldı. Cimbom, Monza'nın bu teklifini geri çevirdi. Boey sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.



            PELKAS ADA'YA UÇTU!
            F.Bahçe forması giyen Dimitrios Pelkas, Hull City'ye transferi için İngiltere'ye gitti. Yunan futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Allahyar'dan sonra Pelkas'ı da Hull City'ye gönderdi. Sarı-Lacivertliler'in bu transferden 3.5 milyon Euro kazanması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Süper Lig'den yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.

            TRABZON'UN ZORLU FİKSTÜRÜ
            Trabzonspor'u Eylül ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz ekibi, önümüzdeki ay Ümraniyespor, Ferencvaros, A.Demir, Kızılyıldız ve G.Antep ile karşılaşacak.

            EVINDE GEÇİT VERMİYOR!
            Fırtına 8 Mart 2021'de Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 539 günlük yenilmezlik serisi yakaladı. Son 27 maçın 17'sini kazandı. 10'undan beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon ilk 4 haftada 10 puan toplayan Bordo-Mavililer ise bu sezon ilk 4 haftalık periyotta 7 puanda kaldı.

            ÖMÜR İÇİN TEKLİF YAPMADIK
            Abdülkadir Ömür'ün Burak Yılmaz'ın forma giydiği Fortuna Sittard'a gitmek istediği iddia edilmişti. Konu ile ilgili olarak Fortuna Sittard kulübü başkanı Işıtan Gün konuştu. Gün, "Abdülkadir Ömür ile hiçbir zaman görüşmedik. Öyle bir planımız yok" dedi.

            MOHAMED SİFTAH YAPTI
            Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, yeni takımında ilk golünü attı. Nantes, Toulouse'u 3-1 yenerken Mohamed takımının 2. golünü attı.

            MARİO BALOTELLİ ADANA'DAN AYRILDI!
            Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana'dan ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli'nin, Adana Havalimanı'ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.

            ALTAY SEZONA KABUS GİBİ BAŞLADI
            Spor toto 1. Lig'in ilk 3 haftasında 3 mağlubiyet alan Altay, sezona adeta kabus gibi başlangıç yaptı. Oynanan kötü oyun siyah-beyazlı taraftarların tepkisini topladı. Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, takıma yeni dahil olan oyuncuların form durumunun yükselmesinin 1-2 hafta daha zaman alacağını belirterek, taraftarlara sabırlı olma çağrısı yaptı.

            MEDİPOL BAŞAKŞEHİR PHİLİPPE KENY'Yİ KAPTI
            Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

            FİLENİN SULTANLARI ABD'YE KAYBETTİ: 2-3
            Dünya Voleybol Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Takımı, hazırlık maçında ABD'ye 3-2 yenildi. ABD Voleybol Kupası'na katılan "Filenin Sultanları", ev sahibi ekiple ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-21 ve 25-12 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki iki seti 26-24 ve 25-22 alarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. ABD, karar setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

            A.GÜCÜ'NÜN YENİ HOCASI ÖMER ERDOĞAN OLDU
            MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Açıklamada "İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan'a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'a başarılar diliyoruz" denildi.

            BERİSHA STUTTGART'A
            Alman medyasına göre Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mergim Berisha, Stuttgart'a transfer oluyor. 24 yaşındaki Alman golcü bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika sahada kaldı.

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            Haberler Spor Fırtına kopacak! Trabzonspor'da transfer sezonunun bitimine kadar büyük hareketlilik yaşanacak | Spor haberleri
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