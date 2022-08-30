Fırtına kopacak! Trabzonspor'da transfer sezonunun bitimine kadar büyük hareketlilik yaşanacak | Spor haberleri





PELKAS ADA'YA UÇTU!

F.Bahçe forması giyen Dimitrios Pelkas, Hull City'ye transferi için İngiltere'ye gitti. Yunan futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Allahyar'dan sonra Pelkas'ı da Hull City'ye gönderdi. Sarı-Lacivertliler'in bu transferden 3.5 milyon Euro kazanması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Süper Lig'den yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.



TRABZON'UN ZORLU FİKSTÜRÜ

Trabzonspor'u Eylül ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz ekibi, önümüzdeki ay Ümraniyespor, Ferencvaros, A.Demir, Kızılyıldız ve G.Antep ile karşılaşacak.



EVINDE GEÇİT VERMİYOR!

Fırtına 8 Mart 2021'de Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 539 günlük yenilmezlik serisi yakaladı. Son 27 maçın 17'sini kazandı. 10'undan beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon ilk 4 haftada 10 puan toplayan Bordo-Mavililer ise bu sezon ilk 4 haftalık periyotta 7 puanda kaldı.



ÖMÜR İÇİN TEKLİF YAPMADIK

Abdülkadir Ömür'ün Burak Yılmaz'ın forma giydiği Fortuna Sittard'a gitmek istediği iddia edilmişti. Konu ile ilgili olarak Fortuna Sittard kulübü başkanı Işıtan Gün konuştu. Gün, "Abdülkadir Ömür ile hiçbir zaman görüşmedik. Öyle bir planımız yok" dedi.



MOHAMED SİFTAH YAPTI

Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, yeni takımında ilk golünü attı. Nantes, Toulouse'u 3-1 yenerken Mohamed takımının 2. golünü attı.



MARİO BALOTELLİ ADANA'DAN AYRILDI!

Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana'dan ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli'nin, Adana Havalimanı'ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.



ALTAY SEZONA KABUS GİBİ BAŞLADI

Spor toto 1. Lig'in ilk 3 haftasında 3 mağlubiyet alan Altay, sezona adeta kabus gibi başlangıç yaptı. Oynanan kötü oyun siyah-beyazlı taraftarların tepkisini topladı. Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, takıma yeni dahil olan oyuncuların form durumunun yükselmesinin 1-2 hafta daha zaman alacağını belirterek, taraftarlara sabırlı olma çağrısı yaptı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR PHİLİPPE KENY'Yİ KAPTI

Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



FİLENİN SULTANLARI ABD'YE KAYBETTİ: 2-3

Dünya Voleybol Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Takımı, hazırlık maçında ABD'ye 3-2 yenildi. ABD Voleybol Kupası'na katılan "Filenin Sultanları", ev sahibi ekiple ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-21 ve 25-12 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki iki seti 26-24 ve 25-22 alarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. ABD, karar setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.



A.GÜCÜ'NÜN YENİ HOCASI ÖMER ERDOĞAN OLDU

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Açıklamada "İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan'a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'a başarılar diliyoruz" denildi.



BERİSHA STUTTGART'A

Alman medyasına göre Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mergim Berisha, Stuttgart'a transfer oluyor. 24 yaşındaki Alman golcü bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika sahada kaldı.

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