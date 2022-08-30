Fırtına kopacak! Trabzonspor'da transfer sezonunun bitimine kadar büyük hareketlilik yaşanacak | Spor haberleri

Trabzonspor transfer sezonunun bitimine 10 gün kala bir hayli hareketli saatler yaşayacağı benziyor. Bordo-Mavililer'de takıma katılacak ve gidecek oyuncuların bir hayli fazla olacağı tahmin ediliyor. Bordo-Mavililer, geçen sezon Kasımpaşa ile Gol Kralı olan Umut Bozok ve eski yıldızı Yusuf Yazıcı ile anlaştı. Yunan kanat oyuncusu Giorgos Masouras ve Salomon Rondon gibi isimler ise transfer listesinde yer alıyor. KaraDediz Fırtınası'ndan bir hayli oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin arasında Manolis Siopis, Andreas Cornelius, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Emrehan Gedikli, Hüseyin Türkmen ve Jean Evrard Kouassi gibi isimler yer alıyor. Koita ve Trondsen ile yolların ayrılması için görüşmeler devam ediyor ancak oyuncular alacaklarının tamamının ödenmesini istiyor. Sakatlığı devam eden Brezilyalı bek Bruno Peres de lisans çıkartılan isimler arasında yer alan oyuncular arasında değil.
YİNE OMUZ OMUZA VERECEĞİZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hepimiz için yeni bir maraton başladı. Hiç şüpheniz olmasın ki; 2022- 2023 sezonunda da 'Fırtına Mevsimi' devam edecek" dedi. Ağaoğlu, "Tüm camiamız kenetlendiğinde neler başarabildiğini herkese gösterdi. Önümüzdeki süreçte yine hep birlikte, yine yan yana ve omuz omuza hedefimiz doğrultusunda yürüyeceğiz" diye konuştu.
SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor geçen sezon olduğu gibi sakatlık konusunda büyük şanssızlık yaşıyor. Marek Hamşik, Bakasetas, Edin Visca, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi önemli oyuncularının yokluğunda özellikle hücum anlamında sıkıntı yaşadığı gözlenen Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Bakasetas'ın en erken yeşil sahalara dönmesi beklenen oyuncular olduğu belirtildi. Cuma günü oynanacak olan Ümraniyespor maçının kadrosunda olması beklenen Hamsik ile Bakasetas'ın oyunun ikinci yarısında süre alabilecekleri ifade ediliyor.