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    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş yeniden Tuanzebe için harekete geçti

    Kadrosuna Premier Lig'den birçok ismi katan Beşiktaş stoper ihtiyacınıda adadan gidermek istiyor. Isak Hien’i Verona’ya kaptıran Beşiktaş, Manchester United’ın kadroda düşünmediği 24 yaşındaki yıldızla görüşüyor.

    Rota yeniden Tuanzebe

    Kadrosuna Premier Lig'den birçok ismi katan Beşiktaş, stoper transferi için de Ada'ya yöneldi. Siyah-Beyazlılar bir dönem transferi için yoğun mesai harcadığı İngiliz stoper Axel Tuanzebe için yeniden atağa kalktı. Bilindiği gibi Siyah-Beyazlılar Isak Hien'in transferi için çok uğraşmış ancak oyuncuyu Verona'ya kaptırmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin Tuanzebe transferi için ısrarcı olduğu ve transferi bu hafta sonuçlandırmak istediği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro... Premier Lig'de 28 kez forma giyen Tuanzebe, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de kiralık olarak forma giydi.



    124 MAÇA ÇIKTI
    Kariyeri boyunca 124 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çeken Tuanzebe için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de çok ısrarcı olduğu biliniyor.



    GEÇEN SEZON 8 MAÇ KAÇIRDI
    Tuanzebe geçen sezon Napoli'de sakatlığı nedeniyle 8 maç kaçırdı. Bir önceki sezon ise 20 maçta oynayamadı.

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