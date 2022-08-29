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    • 29.08.2022 19:08
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    • 29.08.2022 19:10
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    Konyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor FB maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz!

    Konyaspor - Fenerbahçe maçı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan Konyaspor - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Konyaspor FB maçı canlı şifresiz bedava izlemek isteyen milyonlarca taraftar araştırmalara koyuldu. 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak maçın CANLI İZLE SEÇENEKLERİ haberimizde! Heyecanla beklenen maçın 11'leri de belli oldu. İşte ilk 11'ler ve Konyaspor FB maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz! Konyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE!

    Konyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE!

    Konyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe bu akşam Konyaspor'a konuk oluyor. İki takım bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakanın ilk 11'leri açıklandı. Maça sayılı dakikalar kala canlı izleme yolları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Konyaspor FB maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri...

    MAÇIN 11'LERİ

    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir Zymer, Muric, Amar, Muhammet

    Fenerbahçe: Altay; Lemos, Szalai, Luan Peres; Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln; Emre Mor, Valencia, Rossi.

    KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Konyaspor Fenerbahçe maçı 29 Ağustos Pazartesi günü yani bugün saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    Canlı anlatım için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

        Fenerbahçe'de 5 eksik

        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sakatlığı sebebiyle 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ile Serdar Aziz, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Antrenmanda hafif sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, sakatlığını atlatan fakat henüz hazır olmayan Joshua King ile Bruma kadroda yer almıyor.

        Dimitris Pelkas, Mergim Berisha ve Filip Novak da kafileye dahil edilmedi.

        Joao Pedro, sahne alacak

        Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alacak.

        Transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli golcünün, Konyaspor karşısında süre alması bekleniyor.
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        Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi başladı!
        Haberler Spor Konyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor FB maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz!
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