Konyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor FB maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz!

Konyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe bu akşam Konyaspor'a konuk oluyor. İki takım bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakanın ilk 11'leri açıklandı. Maça sayılı dakikalar kala canlı izleme yolları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Konyaspor FB maçı canlı izle beIN SPORTS 1 bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri...
MAÇIN 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir Zymer, Muric, Amar, Muhammet
Fenerbahçe: Altay; Lemos, Szalai, Luan Peres; Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln; Emre Mor, Valencia, Rossi.
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor Fenerbahçe maçı 29 Ağustos Pazartesi günü yani bugün saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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