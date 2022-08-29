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    • Spor
    • 29.08.2022 19:52
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    • 29.08.2022 20:25
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    Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması

    Başakşehir ile başarılı bir grafik çizen genç teknik direktör Emre Belözoğlu, basın mensupları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Genç teknik adam, yeni transferleri Mesut Özil ve Philippe Keny hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan detaylar...

    takvim.com.tr
    Mesut’un kariyeri iyi bitmeli

    Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    BEŞİKTAŞ İSTEMEYİNCE DEVREYE GİRDİLER
    Yeni transferleri Philippe Keny hakkında konuşarak başlayan Belözoğlu, "Keny transferi hem Bandırmaspor hem de bizim için hayırlı olsun. Biraz uzun bir süreç oldu. Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde işin içine dahil değildik, kafamızda düşündüğümüz oyunculardan biriydi. Beşiktaş'la anlaşma süreci olmayınca devreye girdik." ifadelerini kullandı.

    Emre Belözoğlu: Değerli oyuncular transfer ettik

    "MESUT KADRONUN EN DEĞERLİLERİNDEN"
    Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil ile yaptıkları anlaşmayı da değerlendiren genç teknik adam, "Birebirde birkaç görüşmemiz oldu, geçen senenin 1. Lig'deki en değerli futbolcularından biri. Bizim oyunumuza da uygun olacağını düşünüyoruz. Gelişimini tamamladıktan sonra büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini düşündüğüm bir oyuncu profili." diye konuştu.

        Yıldız futbolcuyu yakınen tanıdığını belirten Belözoğlu, "Mesut çok yakından tanıdığım ve sevdiğim bir kardeşim her şeyden önce. Dünya futbolunda, Real Madrid'de, Arsenal'de oynamış, Dünya Kupası finali oynamış çok değerli bir oyuncu. Kariyer finalinin çok daha iyi bitmesi gerektiğini söyledim." dedi.

        "MESUT BURADA MUTLU OLACAK"

        Belözoğlu, "Fenerbahçe'de istediği ortamı bulamamış olabilir, kendisi daha iyi biliyordur yaşadıklarını. Ama ben Mesut'un burada mutlu olabileceğini, sadece futbola kafasını verip performans anlamında destek vereceğini düşündüğüm için bu transferi istedim." ifadelerini kullandı.

        Başarılı teknik direktör, "Ondan ne alabileceğimi çok iyi biliyorum. İnşallah o da bizim verdiğimizin karşılığını verecektir, o da oynamak ve iyi bir final yapmak istiyor. Başakşehir'in Mesut'tan çok iyi verim alacağını düşünüyorum, inanıyorum." diyerek sözlerini kullanarak konuşmasını sonlandırdı.

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