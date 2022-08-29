Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması

"MESUT KADRONUN EN DEĞERLİLERİNDEN"

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil ile yaptıkları anlaşmayı da değerlendiren genç teknik adam, "Birebirde birkaç görüşmemiz oldu, geçen senenin 1. Lig'deki en değerli futbolcularından biri. Bizim oyunumuza da uygun olacağını düşünüyoruz. Gelişimini tamamladıktan sonra büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini düşündüğüm bir oyuncu profili." diye konuştu.