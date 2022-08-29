Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ İSTEMEYİNCE DEVREYE GİRDİLER
Yeni transferleri Philippe Keny hakkında konuşarak başlayan Belözoğlu, "Keny transferi hem Bandırmaspor hem de bizim için hayırlı olsun. Biraz uzun bir süreç oldu. Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde işin içine dahil değildik, kafamızda düşündüğümüz oyunculardan biriydi. Beşiktaş'la anlaşma süreci olmayınca devreye girdik." ifadelerini kullandı.
"MESUT KADRONUN EN DEĞERLİLERİNDEN"
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil ile yaptıkları anlaşmayı da değerlendiren genç teknik adam, "Birebirde birkaç görüşmemiz oldu, geçen senenin 1. Lig'deki en değerli futbolcularından biri. Bizim oyunumuza da uygun olacağını düşünüyoruz. Gelişimini tamamladıktan sonra büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini düşündüğüm bir oyuncu profili." diye konuştu.