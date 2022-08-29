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    • 29.08.2022 18:04
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    • 29.08.2022 19:24
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    CANLI ANLATIM | Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi başladı!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele, hakem Arda Kardeşler'in düdüğü ile başladı. Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin canlı anlatımı ve öne çıkan detayları takvim.com.tr'de...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi başladı!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

    Saat 19:15'te başlayan karşılaşma, Konyaspor'un stadyumundaki zemin sorunları sebebiyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

    Süper Lig'in ilk üç haftasında yedi puan toplayarak başarılı bir performans sergileyen sarı lacivertliler, toplamda attığı 13 golle de taraftarlarından tam not alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Kanarya, Avrupa Ligi macerasına 3. turdan başlamış ve gruplara kalmıştı.

        Sarı lacivertliler, bu mücadelede sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ve Serdar Aziz'den faydalanamayacak. Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de henüz maça çıkamayan Joao Pedro ise şans verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.

        Avrupa macerasında sürpriz bir şekilde Vaduz'a elenen Konyaspor ise ligde İstanbulspor'a karşı aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe maçını da firesiz geçerek yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor.

        İŞTE İLK 11'LER

        Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde:

        Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

        Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

            MAÇIN HEYECANI BURADA!
            0' Mücadele başladı.

            5' İki takım da birbirini tartıyor. Fenerbahçe topa daha fazla hükmeden taraf olarak dikkat çekiyor.

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            Haberler Spor CANLI ANLATIM | Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi başladı!
                SON DAKİKA