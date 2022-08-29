CANLI ANLATIM | Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi başladı!

Süper Lig'in ilk üç haftasında yedi puan toplayarak başarılı bir performans sergileyen sarı lacivertliler, toplamda attığı 13 golle de taraftarlarından tam not alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Kanarya, Avrupa Ligi macerasına 3. turdan başlamış ve gruplara kalmıştı.