CANLI ANLATIM | Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Saat 19:15'te başlayan karşılaşma, Konyaspor'un stadyumundaki zemin sorunları sebebiyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Süper Lig'in ilk üç haftasında yedi puan toplayarak başarılı bir performans sergileyen sarı lacivertliler, toplamda attığı 13 golle de taraftarlarından tam not alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Kanarya, Avrupa Ligi macerasına 3. turdan başlamış ve gruplara kalmıştı.