Galatasaray'ın teknik hocası Okan Burak derbi sonrası açıklamalarda bulundu

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile oynadıkları derbi maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşısında 3 puanı kaçırdıklarını belirtti. Okan hoca, "Derbiyi yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor'a karşı net pozisyonları yakaladık. Ama değerlendiremedik. Bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık" ifadelerini kullandı. Okan Buruk özellikle hücum hattında istediklerini yapamadıklarını söyledi.
3 TRANSFER YAPACAĞIZ
Buruk, "Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı" dedi. Okan hoca, "Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz" diye konuştu.
SACHA BOEY BİZİMLE KALIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisi sonrasında transfer teklifleri alan Boey ile ilgili konuştu. Okan hoca, başarılı sağ kanat oyuncusunun takımda kalacağını söyledi.