Galatasaray'ın teknik hocası Okan Burak derbi sonrası açıklamalarda bulundu





3 TRANSFER YAPACAĞIZ

Buruk, "Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı" dedi. Okan hoca, "Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz" diye konuştu.