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    Galatasaray'ın teknik hocası Okan Burak derbi sonrası açıklamalarda bulundu

    Sarı-Kırmızılılar’ın hocası, “Üstün olan taraf bizdik... Trabzonspor’a karşı net pozisyonları yakaladık. Topu içeri sokamadık. Bu yüzden berabere kaldık. Dominant oyun oynadık” dedi...

    Bu futbola bu skor kötü

    G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile oynadıkları derbi maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşısında 3 puanı kaçırdıklarını belirtti. Okan hoca, "Derbiyi yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor'a karşı net pozisyonları yakaladık. Ama değerlendiremedik. Bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık" ifadelerini kullandı. Okan Buruk özellikle hücum hattında istediklerini yapamadıklarını söyledi.



    3 TRANSFER YAPACAĞIZ
    Buruk, "Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı" dedi. Okan hoca, "Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz" diye konuştu.



    SACHA BOEY BİZİMLE KALIYOR
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisi sonrasında transfer teklifleri alan Boey ile ilgili konuştu. Okan hoca, başarılı sağ kanat oyuncusunun takımda kalacağını söyledi.



        MUSLERA: ÖNEMLİ PUAN
        Galatasaray kaptanı Muslera, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, "Bizim için önemli bir puandı. Takım kendini daha yeni tanımaya başladı. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Kaliteli oyuncularla yolumuza devam ediyoruz" dedi.



        DERBİDE İYİ İŞ ÇIKARDIK!
        Trabzon'un İspanyol stoperi Marc Bartra, "Zorlu bir maç, kolay değildi. Galatasaray iyi bir takım. Galatasaray'a karşı iyi bir iş çıkardık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendirmedik. İyiye gidiyoruz. Gol atamadık ama gol de yemedik. Takım olarak iyiydik" dedi. İspanyol yıldız maç boyunca Vitor Hugo ile birlikte başarılı bir performans sergiledi.



        TRABZON'UN PENALTI İSYANI
        Trabzonspor karşılaşmanın son dakikalarında hakem Ali Palabıyık'a penaltı itirazında bulundu. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet ceza sahası içinde topu ortalamak istedi. Top, Boey'un eline çarptı. Ancak hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi. Bu arada ilk yarıda sarı kartı olan Galatasaraylı Yunus Akgün'ün rakibin formasını çekti. Hakem bu pozisyonu kartla cezalandırmadı.
            İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali
            Haberler Spor Galatasaray'ın teknik hocası Okan Burak derbi sonrası açıklamalarda bulundu
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