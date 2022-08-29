Beşiktaş - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! BJK - Sivasspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

BJK - Sivasspor maçı yaklaşırken taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş - Sivasspor mücade edecek. Vodafone Park'ta oynanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşamki maçın ayrı bir önemi var. Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, bu akşam siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak. İşte dev mücadelenin canlı anlatımı!
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sivasspor maçı bu akşam (29 Ağustos Pazartesi günü) saat 21:45'te oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
DELE ALLİ'YE 'ÖZEL MERHABA'
Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Dele Alli'yi transfer ederek dünya çapında ses getirdi.