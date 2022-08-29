Akyazı'da sessiz gece! Trabzonspor ve Galatasaray golsüz berabere kaldı





AKYAZI'DA DOSTLUK KAZANDI

Akyazı'da oynanan sezonun ilk derbisi belki futbol olarak kimseyi tatmin etmedi ama 90 dakika boyunca sahada dostluk rüzgarları esti. Milli Takım'da birlikte görev yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç öncesi çok dostane görüntüler sergiledi. Karşılaşma içinde de iki takım futbolcuları arasında zaman zaman ufak gerilimler yaşansa da Fair-Play'in öne çıktığı derbi oynandı.



EN ÇOK KOŞAN OLİVEİRA OLDU

Yüzde 57 ile topa sahip olan Galatasaray'da en çok koşan isim 11 km. ile Sergio Oliveira oldu.



MERTENS: 3 PUANA DAHA YAKINDIK

Galatasaraya formasıyla ilk kez 11'de forma giyen Belçikalı yıldız Mertens, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Maça baktığımızda galibiyete daha yakın olan taraf bizdik ama istediğimiz golü bulamadık. Bu yüzden çok da mutlu olamadık" diye konuştu.

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