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    Akyazı'da sessiz gece! Trabzonspor ve Galatasaray golsüz berabere kaldı

    Eksik futbolcularının yokluğunu çok hisseden Trabzonspor 90 dakika boyunca istediği oyunu ortaya koyamadı. Zorlu deplasmanda Mertens, Kerem ve Gomis’le net fırsatlar bulan Galatasaray da aradığı golü bulamadı...

    Ne görüntü var ne ses

    Dev maçta kazanan yok... Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ile Galatasaray, Akyazı'da 0-0 berabere kaldı. 8. dakikada Sacha Boey'un sağdan ortasında yakın mesafeden Mertens'in dokunduğu topu çizgi üzerinde kaleci Muhammet Taha Tepe kontrol etti.



    DJANİNY'NİN VURUŞU DİREKTE
    13. dakikada Cornelius'un kafa vuruşunda arka direkte Djaniny'nin dokunuşu yan direğe çarparak auta çıktı. 31. dakikada Mertens golle burun buruna kaldı. Ancak şutu Taha'da kaldı.



    GOMİS YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
    77. dakikada Trezeguet uzaktan vurdu. Muslera sektirdiği topu son anda yeniden havada yakaladı. 78. dakikada Bafetimbi Gomis kaleci karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya vurdu.



        KEREM ÜZERİNE VURDU!
        86. dakikada Kerem'in müsait pozisyonda şutunu kaleci Taha ayağıyla kurtardı. 90+5'te Gomis'in kafa vuruşu direği yaladı. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi.



        10 YIL SONRA İLK KEZ GOLSÜZ DERBİ
        Şenol Güneş Kompleksi'nde Trabzonspor ile Galatasaray arasında futbol açısından sınıfı geçemeyen karşılaşmada 10 yıl sonra bir ilk yaşandı. Ezeli rakipler arasında Aralık 2012'den bu yana ilk kez bir maç 0-0 sona erdi.



        MAÇTA 2 GOLDE KALDI
        Zorlu Trabzonspor deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'ın gol yollarındaki büyük sıkıntısı devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta rakip ağlara sadece 2 gol bırakabildi. Galatasaray'da özellikle büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic ve geçen sezonun flaş isimlerinden Kerem Aktürkoğlu gösterdiği kötü performansla büyük eleştiri alıyor. Taraftarlar dün yaptıkları yorumlarda da iki futbolcuyla ilgili sert ifadeler kullandı.



            LUCAS TORREİRA SAKATLIK YAŞADI
            GalatasaraY orta alanının kritik ismi Lucas Torreira ikinci yarıda sakatlandı. Tedavisine rağmen maça devam edemeyen Uruguaylı yıldız 73'te oyundan çıktı.



            AKYAZI'DA DOSTLUK KAZANDI
            Akyazı'da oynanan sezonun ilk derbisi belki futbol olarak kimseyi tatmin etmedi ama 90 dakika boyunca sahada dostluk rüzgarları esti. Milli Takım'da birlikte görev yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç öncesi çok dostane görüntüler sergiledi. Karşılaşma içinde de iki takım futbolcuları arasında zaman zaman ufak gerilimler yaşansa da Fair-Play'in öne çıktığı derbi oynandı.

            EN ÇOK KOŞAN OLİVEİRA OLDU
            Yüzde 57 ile topa sahip olan Galatasaray'da en çok koşan isim 11 km. ile Sergio Oliveira oldu.

            MERTENS: 3 PUANA DAHA YAKINDIK
            Galatasaraya formasıyla ilk kez 11'de forma giyen Belçikalı yıldız Mertens, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Maça baktığımızda galibiyete daha yakın olan taraf bizdik ama istediğimiz golü bulamadık. Bu yüzden çok da mutlu olamadık" diye konuştu.

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