Abdullah Avcı derbi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu: Mutlu değilim!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı golsüz sona eren Galatasaray derbisinin ardından konuştu. "Eksik çıkılan bir derbiydi" diyerek sözlerine başlayan başarılı teknik adam, "İlk 11'imizin 5'i yoktu. Sakatlık nedeniyle eksik kaldık. Bu rakam neredeyse takımın yarısı. Benim açımdan iyi bir derbi değildi. Belki rakibimizden daha fazla koştuk ama bu koşular topun bizde olduğunda yaıpılan etkili koşular değildi. Yine de son ana kadar kazanmak için elimizden geleni yaptık. Rakibimiz kadar pozisyona girdim ama baktığımızda net pozisyonlar Galatasaray'daydı" ifadelerini kullandı. Üst üste oynadıkları maçların takımı yıprattığını da kabul eden Abdullah Avcı, kaleci Muhammet Taha Tepe ile ilgili soruyan soruya da yanıt verdi. Uğurcan'ın yokluğunda Taha'nın çok iyi bir performans sergilediği söyleyen Abdullah Avcı, "Bize Uğurcan'ın yokluğunda düşünmeden kaleye geçebileceğini gösterdi. Bize güven verdi. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.