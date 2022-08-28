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    • Spor
    • 28.08.2022 22:10
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    • 28.08.2022 22:11
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    Son dakika: Türkiye Sırbistan engelini aşamadı!

    Son dakika haberi... FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibine 79-72 mağlup oldu. Temsilcimiz, maç içerisinde rakibini yakalamaya çalışsa da netice çıkmadı. İşte karşılaşmadan detaylar...

    takvim.com.tr
    12 Dev Adam mağlup!

    FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'nci Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, evinde Sırbistan'a 79-72'lik skorla kaybetti.

    Karşılaşmanın ilk çeyreğini 11-26 geride tamamlayan 12 Dev Adam, ikinci çeyrekte de oyuna direnç koyamadı ve ilk yarı 28-47 sona erdi. İkinci yarıda farklı bir performans ile maça ortak olan A Milli Basketbol Takımı'mız son çeyreğe 53-65'lik skorla girdi. Son çeyrekte büyük bir farktan geri dönerek skoru eşitleyen milliler son dakikalarda skoru koruyamadı ve 79-72 mağlup oldu.
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