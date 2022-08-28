Son dakika: Türkiye Sırbistan engelini aşamadı!

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'nci Tur I Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, evinde Sırbistan'a 79-72'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 11-26 geride tamamlayan 12 Dev Adam, ikinci çeyrekte de oyuna direnç koyamadı ve ilk yarı 28-47 sona erdi. İkinci yarıda farklı bir performans ile maça ortak olan A Milli Basketbol Takımı'mız son çeyreğe 53-65'lik skorla girdi. Son çeyrekte büyük bir farktan geri dönerek skoru eşitleyen milliler son dakikalarda skoru koruyamadı ve 79-72 mağlup oldu.