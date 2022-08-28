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    Icardi’nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama

    Icardi’nin eşi Wanda Nara transferle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Arjantinli futbolcunun eşi, “Icardi kariyerine Sevilla ya da Galatasaray’da devam edebilir” dedi.

    Wanda Nara ateşi yaktı

    Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mauro Icardi için flaş bir açıklama geldi. Arjantinli forvetin eşi ve menajeri Wanda Nara, Fransız devi Paris Saint-Germain'in kadrosunda düşünmediği futbolcu hakkında TNT Sports'a açıklamada bulundu. Nara, "Icardi kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebilir" ifadelerini kullandı.



    3 MİLYON EURO VERECEK
    Yıldız oyuncunun kulübü PSG'yle de temaslarını sıklaştıran Galatasaray, oyuncunun 8 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'sunu karşılayıp Arjantinli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya, "Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nin adı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular" demişti.

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