Icardi’nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama





3 MİLYON EURO VERECEK

Yıldız oyuncunun kulübü PSG'yle de temaslarını sıklaştıran Galatasaray, oyuncunun 8 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'sunu karşılayıp Arjantinli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya, "Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nin adı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular" demişti.

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