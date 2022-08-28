Trabzonspor - Galatasaray derbisi saat kaçta? TS - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS - GS İlk 11'ler...

Derbi için beklenen gün geldi çattı. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Heyecanlı derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Peki, Trabzonspor - Galatasaray derbisi saat kaçta? TS - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler açıklandı mı? İşte merak edilenler!
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Taha Tepe, Larsson, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Van Aanholt, Yunus, Oliviera, Toreria, Kerem, Mertens, Seferovic