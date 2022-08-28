Trabzonspor - Galatasaray derbisi saat kaçta? TS - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS - GS İlk 11'ler...

Acil yardım butonu Gomis

Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında kanat hattında görev vereceği Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den 90 dakika boyunca Seferovic'e daha yakın olmasını ve daha fazla orta açmalarını isteyen Okan Buruk, yıldız golcünün fırsatları değerlendirmesini bekleyecek. Okan Buruk, oyunun tıkanması ya da son bölümlere doğru skor bulma zorunluluğu doğması halinde yine son maçların kahramanı Bafetimbi Gomis'i sahaya sürecek.

Bakasetas'tan flaş çıkış

Ciddi ağrıları olmamasına karşın teknik direktör Abdullah Avcı tarafından riske edilmesi beklenmeyen Bakasetas'tan Galatasaray maçı öncesi flaş çıkış... Yunan yıldız hocasıyla görüşüp, "Ben hazırım, herhangi bir sorunum yok ve Galatasaray'a karşı takımımı yalnız bırakmak istemiyorum. Elimden geleni yapıp sahada katkı vereceğim" sözleriyle oynamak istediğini vurguladı. Avcı kararını bugün verecek.

Avcı, Buruk'a geçit vermiyor

Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde deplasmanda mağlup edemediği teknik direktörler arasında Abdullah Avcı'dan daha fazla konuk olduğu bir meslektaşı bulunmuyor. Rakibini 4 kez konuk eden Avcı, hiç boyun eğmedi. Deneyimli hoca bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

Rekabette üstünlük Aslan'a ait

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 21.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Bordo-Mavililer de 2 galibiyet ve1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Aslan, 59 kez sahadan galip ayrılırken Fırtına ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.