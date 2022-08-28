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    Fenerbahçe Maxi Gomez’e kavuşmak için gün sayıyor

    Avrupa’nın büyük liglerinde transfer 1 Eylül’de sona eriyor. Eğer Valencia bu tarihe kadar Maxi Gomez’i istediği bonservis bedeli ile satamazsa, şu anda en yüksek bedeli teklif eden Fenerbahçe tek seçenek olarak kalacak.

    Eylül’de Fener’de

    Fenerbahçe'de forvet transferi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'e Avrupa'da Fenerbahçe dışında da talipler olduğu ancak büyük liglerde transferin 1 Eylül'de sona ereceği için bu tarihin çok kritik olduğu öğrenildi. Valencia eğer 1 Eylül tarihine kadar istediği rakamı Avrupa takımlarından alamazsa, Uruguaylı golcüyü şu ana kadar en yüksek bonservis ücretini teklif eden Fenerbahçe'ye satacağı bildirildi. Bu arada Maxi Gomez için İspanyol basınında Fenerbnahçe'yi sevindirecek bir haber yayınlandı. Valencia'nın Edinson Cavani ile imza aşamasına geldiği belirtilirken, yıldız futbolcunun Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Maxi Gomez ile aynı takımda oynamak istemediği kaydedildi.



    GOMEZ'E HER YOL KADIKÖY
    Bunun nedeni olarak ise, eğer aynı takımda olurlarsa Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası'na ikisinden birinin gidemeyeceğini düşünmesi olduğu yazıldı. Valencia'nın ise hem bu durumdan dolayı hem de finansal açıdan Cavani'ye imza attırmak için Gomez'i Fenerbahçe'ye gönderebileceği belirtildi.

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