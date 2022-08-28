Fenerbahçe Maxi Gomez’e kavuşmak için gün sayıyor

Fenerbahçe'de forvet transferi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'e Avrupa'da Fenerbahçe dışında da talipler olduğu ancak büyük liglerde transferin 1 Eylül'de sona ereceği için bu tarihin çok kritik olduğu öğrenildi. Valencia eğer 1 Eylül tarihine kadar istediği rakamı Avrupa takımlarından alamazsa, Uruguaylı golcüyü şu ana kadar en yüksek bonservis ücretini teklif eden Fenerbahçe'ye satacağı bildirildi. Bu arada Maxi Gomez için İspanyol basınında Fenerbnahçe'yi sevindirecek bir haber yayınlandı. Valencia'nın Edinson Cavani ile imza aşamasına geldiği belirtilirken, yıldız futbolcunun Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Maxi Gomez ile aynı takımda oynamak istemediği kaydedildi.