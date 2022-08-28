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    • Spor
    • 28.08.2022 19:19
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    • 28.08.2022 19:20
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    CANLI ANLATIM | Kayserispor - Giresunspor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Kayserispor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor - Giresunspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...

    takvim.com.tr
    CANLI | Kayserispor - Giresunspor

    Kayserispor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor.

    İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Mane, Thiam, İlhan

    Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

    KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Kayserispor - Giresunspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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