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    • Spor
    • 28.08.2022 19:23
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    • 28.08.2022 19:24
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    CANLI ANLATIM | Kasımpaşa - Hatayspor

    Süper Lig'de heyecan dördüncü hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kasımpaşa ile Hatayspor kritik maçta karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. İki ekip de zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları takvim.com.tr'de...

    takvim.com.tr
    CANLI | Kasımpaşa - Hatayspor

    Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor.

    KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER!

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

    Hatayspor: Erce, Falette, Vranjes, Adekugbe, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Aabid, Ruben, Sadık, Saba, El Kaabi

    KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

    Kasımpaşa - Hatayspor maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanıyor.

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