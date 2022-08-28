CANLI ANLATIM | Kasımpaşa - Hatayspor

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor.
KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER!
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
Hatayspor: Erce, Falette, Vranjes, Adekugbe, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Aabid, Ruben, Sadık, Saba, El Kaabi
KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa - Hatayspor maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanıyor.