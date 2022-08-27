Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Dengeli bir gruptayız

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Ağaoğlu, "Burada hem Fenerbahçe'ye, hem Trabzonspor'a hem Başakşehir'e hem Sivasspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Sadece kendi takımımız başarısı adına değil, yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından önemli maçlar oynayacağız" diye konuştu. Ağaoğlu, "Şansımız da yardım ederse, maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği yüksek olursa çıkabileceğimiz bir grup. Aslında bize G çıkmıştı, ben de o grubu isterdim ama 2 Fransız aynı grupta olamayacağı için H Grubu'na gittik. Bulunduğumuz grup çok dengeli. 1-2 yerli oyuncu daha almayı istiyoruz" diye konuştu.
Başkan Ağaoğlu, "Burada hem Fenerbahçe'ye, hem Trabzonspor'a hem Başakşehir'e hem Sivasspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Sadece kendi takımımız başarısı adına değil, yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından önemli maçlar oynayacağız" diye konuştu. Ağaoğlu, "Şansımız da yardım ederse, maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği yüksek olursa çıkabileceğimiz bir grup. Aslında bize G çıkmıştı, ben de o grubu isterdim ama 2 Fransız aynı grupta olamayacağı için H Grubu'na gittik. Bulunduğumuz grup çok dengeli. 1-2 yerli oyuncu daha almayı istiyoruz" diye konuştu.