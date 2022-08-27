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    Paulinho hamlesi! Beşiktaş Brezilyalı sol kanat için düğmeye bastı

    Sol kanada takviye peşinde olan Beşiktaş, Brezilyalı Paulinho için Bayer Leverkusen’e teklif yaptı. Paulinho’nun adı Galatasaray ile de geçmişti. Ancak resmi teklif Siyah-Beyazlılar’dan geldi.

    Paulinho hamlesi

    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ın Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Paulinho ile ilgilendiği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncu için Leverkusen'e teklifte bulunduğu bildirildi.



    Güncel piyasa değeri 11 milyon olan Paulinho, 2018'de 18.5 milyon euro karşılığında Brezilya ekibi Vasco da Gama'dan Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Geçen sezon Alman ekibinin formasıyla 31 maça çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Paulinho Henrique, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



    Sambacı'nın sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona ereceği için Siyah- Beyazlılar'ın son derece uygun koşullarda oyuncuyu transfer etme imkanı bulunuyor.

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    15 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya gelen Paulinho profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Vasco da Gama'da start verdi. 22 yaşındaki oyuncu, 2018 yılından bu yana Bayer Leverkusen'in başarısı için ter döküyor.



        Brezilya U-23 Milli Takımı'nda 16 maçta 6 gol kaydeden Paulinho, Brezilya U-20 Milli Takımı formasını 2 karşılaşmada terletti. Brezilya U-17 Milli Takımı'nda 22 maçta 6 gol atan genç yıldız, Brezilya Olimpiyat Milli Takımı'nda 5 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı. 74 maça çıktığı Bayer Leverkusen'de rakip fileleri 8 kez havalandıran Paulinho, 5 golün de asistini yapan isim oldu.

        24 maçlık Club de Regatas Vasco da Gama kariyerinde ise 5 gol attı, 3 golün de pasını verdi.

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