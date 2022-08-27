Paulinho hamlesi! Beşiktaş Brezilyalı sol kanat için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ın Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Paulinho ile ilgilendiği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncu için Leverkusen'e teklifte bulunduğu bildirildi.
Güncel piyasa değeri 11 milyon olan Paulinho, 2018'de 18.5 milyon euro karşılığında Brezilya ekibi Vasco da Gama'dan Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Geçen sezon Alman ekibinin formasıyla 31 maça çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Paulinho Henrique, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Sambacı'nın sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona ereceği için Siyah- Beyazlılar'ın son derece uygun koşullarda oyuncuyu transfer etme imkanı bulunuyor.
SKOR KATKISI YÜKSEK
15 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya gelen Paulinho profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Vasco da Gama'da start verdi. 22 yaşındaki oyuncu, 2018 yılından bu yana Bayer Leverkusen'in başarısı için ter döküyor.