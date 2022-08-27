Paulinho hamlesi! Beşiktaş Brezilyalı sol kanat için düğmeye bastı





Brezilya U-23 Milli Takımı'nda 16 maçta 6 gol kaydeden Paulinho, Brezilya U-20 Milli Takımı formasını 2 karşılaşmada terletti. Brezilya U-17 Milli Takımı'nda 22 maçta 6 gol atan genç yıldız, Brezilya Olimpiyat Milli Takımı'nda 5 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı. 74 maça çıktığı Bayer Leverkusen'de rakip fileleri 8 kez havalandıran Paulinho, 5 golün de asistini yapan isim oldu.



24 maçlık Club de Regatas Vasco da Gama kariyerinde ise 5 gol attı, 3 golün de pasını verdi.



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