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    Lokum gibi kura! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un tam dişine göre...

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşirken Trabzonspor H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile mücadele verecek. UEFA Avrupa Ligi’ned grup maçları 8 Eylül’de başlayıp 3 Kasım’da sona erecek.

    Lokum gibi kura
    UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

    Kuraya 3. torbadan katılan Fenerbahçe B Grubu'nda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa) ve AEK Larna (K.Rum Kesimi) takımlarıyla eşleşti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eşleştiği ve elendiği Dinamo Kiev ile bir kez daha eşleşmesi ile ilginç bir tesadüf oldu.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus da önceki gün yaptığı açıklamada Dinamo Kiev ile bir kez daha eşleşmek istediğini ifade etmesi de ilginç bir not olarak akıllarda kaldı. Diğer temsilcimiz Trabzonspor ise 4. torbadan katıldığı kurada H Grubu'nda Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa) ve Ferencvaros (Macaristan) takımları ile eşleşti.

    Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor, diğer gruplara bakıldığında nisbeten kolay sayılacak gruplara düştüler.
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