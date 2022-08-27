Bosnalı Mehremic artık İstanbulspor’da | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Wisla Krakow'dan transfer edilen Mehremic için Sarı-Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor'a hoş geldin Adi Mehremic" ifadesi kullanıldı.



ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİBİ ÜMRANİYESPOR

SÜPER Lig'de bugün 3 maç oynanacak... Ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor evinde Hangikredi Ümraniyespor ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 21.45'te start alacak. Aynı saatte başlayacak diğer maçta ise Alanyaspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak... Saat 19.15'teki maçta ise Fatih Karagümrük sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.







SEVİLLA'DA MARCAO EN AZ 3 HAFTA YOK!

GALATASARAY'DAN İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Brezilyalı stoper Marcao sakatlandı. Sevilla kulübünden yapılan açıklamada, sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Marcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sevilla'ya henüz lig maçına çıkmayan Marcao, geçtiğimiz hafta takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.



G.ANTEP'TE EL MESSAOUDİ İLE YOLLAR AYRILDI

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Ahmed El Messaoudi ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ahmed El Messaoudi ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Faslı oyuncu, Gaziantep FK formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 16 maçta görev aldı.







HANDE GİBİ SMAÇLA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

TÜRK voleybolunun yıldızı ve Red Bull sporcusu Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununda heyecan başladı. Bir hafta içinde 14 bin kayıtlı kişi tarafından oynanan 'Hande Gibi Smaçla' oyunu büyük ilgi topladı. Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyunun ilk haftasında alınan en yüksek puan 5,066,576 oldu.

