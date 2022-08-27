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    Beşiktaş'ta Montero’ya ‘kulüp bul’ emri! Hasic'e 2 talip var...

    Beşiktaş teknik heyetinin performansından memnun kalmadığı Montero için cazip teklif bekleniyor. İspanyol stoperden de kendisine kulüp bulması istendi.

    Montero’ya ‘kulüp bul’ emri
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak yabancılar merak konusu... Siyah beyazlı yönetim takımdaki yabancı sayısını azaltmak isterken, stoper mevkinde kontenjan açmayı hedefliyor.

    Suudi Arabistan'ın El İttifak takımından teklif alan Welinton'un takımda kalma ihtimali güçlenirken, performansı yetersiz görülen Montero ise topun ağzında... Siyah beyazlılar, İspanyol futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Yurtdışından cazip bir teklif bulması halinde Montero'nun sözleşmesi alacaklarına karşılık olarak feshedilecek.



    HASIC'E 2 TALİP VAR
    2020 yılında Dinamo Zagreb'ten altyapıya transfer edilen Hasic'in gelişimi için kiralanması bekleniyor. Bu sezon için planlamada yer almayan genç yıldızı isteyen ekiplerin başında Giresunspor gelirken Boşnak oyuncuyla Göztepe de yakından ilgileniyor. Hem Giresunspor hem de Göztepe ihtimalini değerlendiren Beşiktaş, Hasic için en doğru formülü bulmayı hedefliyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Montero’ya ‘kulüp bul’ emri! Hasic'e 2 talip var...
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