Beşiktaş’ın süper transferi Dele Alli hazır kıta!

SÜPER Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeni transfer Dele Alli de hazır bulundu.
Dün sağlık kontrollerinden geçen yeni transfer İngiliz futbolcu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Fiziki açından iyi durumda olan Dele Alli'nin Sivas maçında kadroda olacağı ancak 11'de başlamayacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın Sivas maçının 2. yarısında şans bulma ihtimali ise yüksek. Beşiktaş, pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
Dün sağlık kontrollerinden geçen yeni transfer İngiliz futbolcu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Fiziki açından iyi durumda olan Dele Alli'nin Sivas maçında kadroda olacağı ancak 11'de başlamayacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın Sivas maçının 2. yarısında şans bulma ihtimali ise yüksek. Beşiktaş, pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.