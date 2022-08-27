Başakşehir ve Sivas’ın da grupları belli

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu gruplarının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'nin hazır bulunduğu kura, eski milli kaleci Volkan Demirel ve eski Çek futbolcu Vladimir Smicer tarafından çekildi. A Grubu'nda yer alan Başakşehir, İtalyan Fiorentina, İskoç Hearts ve Letonya'dan Riga ile eşleşti. Sivasspor ise Çek Slavia Prag, Rumen CFR Cluj ve Kosova temsilcisi Balkani ile eşleşti. Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.
DEMİREL'DEN JESUS YORUMU
KONFERANS Ligi kuralarını çeken Volkan Demirel, Jorge Jesus için yorumda bulundu. Demirel, "Jesus, Dinamo Kiev'i istiyordu. Umarım istediği sonuçları alır. Fenerbahçe ve Trabzon umarım yollarına devam ederler" dedi.
DEMİREL'DEN JESUS YORUMU
KONFERANS Ligi kuralarını çeken Volkan Demirel, Jorge Jesus için yorumda bulundu. Demirel, "Jesus, Dinamo Kiev'i istiyordu. Umarım istediği sonuçları alır. Fenerbahçe ve Trabzon umarım yollarına devam ederler" dedi.