Trabzonspor Naci Ünüvar'ın peşinde! Tek sorun vatandaşlık

Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında Kopenhag ile karşılaşan ve Devler Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo mavililer, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ın peşinde... Ajax CEO'su Edwin Van Der Sar, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında yaptığı açıklamada Naci Ünüvar için, "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur." diye konuştu.
KİRALIK TRANSFER
Efsane ismin bu konuşması, Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a kiralık olarak transferinin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.