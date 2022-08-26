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    • Spor
    • 26.08.2022 13:45
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    • 26.08.2022 13:49
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    Trabzonspor Naci Ünüvar'ın peşinde! Tek sorun vatandaşlık

    Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Kopenhag ile karşılaşan ve rakibine elenerek Devler Ligi'nde gruplara kalma fırsatını kullanamayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavili ekibin listesine yeni eklenen isim Naci Ünüvar olurken, transferde tek engel olarak oyuncunun Türk pasaportunun olmaması kaldı. İşte transferin detayları...

    Fırtına’nın transferine vatandaşlık engeli!

    Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında Kopenhag ile karşılaşan ve Devler Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo mavililer, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ın peşinde... Ajax CEO'su Edwin Van Der Sar, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında yaptığı açıklamada Naci Ünüvar için, "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur." diye konuştu.

    KİRALIK TRANSFER

    Efsane ismin bu konuşması, Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a kiralık olarak transferinin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.

        Hollanda Postası'na konuşan genç yetenek de Trabzonspor formasını giymeyi çok istediğini, tek engelin Türk vatandaşlığı olduğunu söyledi. Bordo mavililer Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma konusunda ciddi mesafe kaydederken, transfer vatandaşlık engeline takıldı.

        VATANDAŞLIK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Genç futbolcu, Hollanda basınına yaptığı açıklamada teklifi doğrularken, transferde tek sorunun vatandaşlık olduğunu belirtti. Ünüvar ailesi, oyuncuyu hızlı bir şekilde Türk vatandaşı yapmak için çalışmalarına başladı.

        Ünüvar, "Evet, Trabzonspor'dan transfer tekili aldığım doğrudur. Ailem, bu konuda birkaç kez Trabzonspor ile görüşmeler yaptı. Transferim için aslında her şey tamam. Tek engel, benim şu anda Türk vatandaşı olmamam. Aslında ailemin Hollanda vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlıkları da var. Fakat ailem beni doğumumdan sonra nüfusa kayıt ettirmiş. Biz de bu konuda biraz ihmalkar davrandık." ifadelerini kullandı.

            "AVCI BENİ YERLİ STATÜSÜNDE İSTİYOR"

            Genç futbolcu, "Şimdi de 19 yaşında olduğum için yetişkinler grubuna giriyor ve bir yabancının Türk vatandaşı olabilmesi için yapması gerektiklerini bende yapmam gerekiyor. Bu süreç de uzun zaman alacak gibi görünüyor. Ailem, Türk vatandaşlığını hızlı bir şekilde alabilmem için kolları sıvamış durumda, ama pek kolay görünmüyor." dedi.

            Eğer transfer dönemi sona ermeden önce Türk vatandaşı olabilirsem, o zaman Trabzonspor'a transferim gerçekleşebilir. Sayın Abdullah Avcı, beni takımda Türk stasüsünde oynatmak istiyor, yabancı statüsünde değil. Şimdi bekleyip göreceğiz. Umarım, Türk vatandaşlığını çok kısa süre içerisinde alabilirim" diye konuştu.

            Sol kanat ve orta sahanın ortasında görev alabilen Ünüvar, Ajax U-21 formasıyla 73 karşılaşmaya çıkarken, 24 gol ve 18 asistlik katkı gösterdi.

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