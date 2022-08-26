Trabzonspor Naci Ünüvar'ın peşinde! Tek sorun vatandaşlık

Ünüvar, "Evet, Trabzonspor'dan transfer tekili aldığım doğrudur. Ailem, bu konuda birkaç kez Trabzonspor ile görüşmeler yaptı. Transferim için aslında her şey tamam. Tek engel, benim şu anda Türk vatandaşı olmamam. Aslında ailemin Hollanda vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlıkları da var. Fakat ailem beni doğumumdan sonra nüfusa kayıt ettirmiş. Biz de bu konuda biraz ihmalkar davrandık." ifadelerini kullandı.