Devlerin Ortiz savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Süper Lig'in iki dev kulübü bir transferde daha karşı karşıya geldi… Galatasaray ve Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. İki kulüp, Sambacı'yı transfer ederek savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.
İKİ DEV İSTİYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe, Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz için müthiş bir savaş halinde… Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin kötü performansının yanı sıra Szalai'nin satılma ihtimaline karşı stopere bir takviye daha yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar ise savunma hattını daha da güçlendirmek ve olası bin Victor Nelsson satışı ihtimaline karşı Brezilyalı savunmacı ile yoluna devam etmeyi planlıyor. İki devin transfer savaşında şartlar şimdilik eşit gözüküyor.