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    • 26.08.2022 13:00
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    Devlerin Ortiz savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

    Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki kulüp, Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz için savaşa girecek. İşte transferde detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Devlerin Ortiz savaşı!

    Süper Lig'in iki dev kulübü bir transferde daha karşı karşıya geldi… Galatasaray ve Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. İki kulüp, Sambacı'yı transfer ederek savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.

    İKİ DEV İSTİYOR

    Galatasaray ve Fenerbahçe, Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz için müthiş bir savaş halinde… Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin kötü performansının yanı sıra Szalai'nin satılma ihtimaline karşı stopere bir takviye daha yapmak istiyor.

    Sarı-kırmızılılar ise savunma hattını daha da güçlendirmek ve olası bin Victor Nelsson satışı ihtimaline karşı Brezilyalı savunmacı ile yoluna devam etmeyi planlıyor. İki devin transfer savaşında şartlar şimdilik eşit gözüküyor.

        6 MİLYON EURO İSTİYORLAR

        Bragantino'nun 6 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu, iki kulübün de bu rakama yakın bir ücret teklif ettiği belirtildi. Transferin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

        Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Leo Ortiz'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilya ekibinin kaptanlığını da yapan Ortiz, Bragantino'ya 3 yıl önce bedelsiz olarak transfer oldu.

        Brezilya dışında bir kulüpte forma giymeyen Ortiz. kariyerinde 177 karşılaşmada forma giydi. 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar hiçbir bonservis ödemesi yapılmadı.

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