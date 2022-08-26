UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı EXXEN bedava kesintisiz şifresiz! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı İZLE!

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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA?
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UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise yine bugün yani 26 Ağustos Cuma saat 15:30'da İstanbul'da yapılacak.
AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR
Kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak. Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak. Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.
1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.