Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Dilane Bakwa'ya kanca attı





BORDEAUX BURAK'I İSTEMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız kulübüne ile temasa geçtiği belirlendi. Alınan bilgilere göre yönetim, Bardeaux'ya bir miktar para ve Burak Kapacak'ı takas olarak teklif etti. Hatırlanacağı gibi Burak Kapacak geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübünün transfer gündemine girmiş ancak genç yıldız tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Kongo asıllı Fransa vatandaşı olan Dilane Bakwa sol kanatta, forvet arkasında ve forvette oynayabiliyor. Bu sezon Bordeaux formasıyla Ligue 2'de 4 maça çıkan genç yıldız 332 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.