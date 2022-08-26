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    Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Dilane Bakwa'ya kanca attı

    TFF’nin tanıdığı U21 yabancı hakkını kullanmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Bordeaux’dan Dilane Bakwa’yı gündemine aldı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Fransızlar’a para artı Burak Kapacak teklifi yaptı.

    Dilane Bakwa sürprizi

    Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Jorge Jesus ile yönetimin, Futbol Federasyonu'nun bu sezon tanıdığı U21 yabancı hakkını kullanmak istediği ve Bordeaux formasını giyen Dilane Bakwa'ya kanca attığı öğrenildi.



    BORDEAUX BURAK'I İSTEMİŞTİ
    Sarı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız kulübüne ile temasa geçtiği belirlendi. Alınan bilgilere göre yönetim, Bardeaux'ya bir miktar para ve Burak Kapacak'ı takas olarak teklif etti. Hatırlanacağı gibi Burak Kapacak geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübünün transfer gündemine girmiş ancak genç yıldız tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Kongo asıllı Fransa vatandaşı olan Dilane Bakwa sol kanatta, forvet arkasında ve forvette oynayabiliyor. Bu sezon Bordeaux formasıyla Ligue 2'de 4 maça çıkan genç yıldız 332 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.



    TÜM RAPORLAR ÇOK OLUMLU
    19 yaşındaki futbolcuyla ilgili scout ekibinin çok olumlu bir rapor verdiği, Jesus'un da transferi onaylamasının ardından pazarlık sürecine geçildiği öğrenildi. Fenerbahçe ile Bordeaux arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Dilane Bakwa'ya kanca attı
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