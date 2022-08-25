FENERBAHÇE'YE TORBA MÜJDESİ

UEFA'da 14 bin 500 puana sahip olan Fenerbahçe, play-off turları öncesinde 4. torbada yer alıyordu. Ancak daha yüksek puana sahip olan Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesiyle birlikte 3. torbaya yükseldi.

TRABZONSPOR 4. TORBADA

Trabzonspor ise sahip olduğu 5 bin 500 puanla kura çekimine 4. torbadan girecek.

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev

2. Torba: Rennes, PSV, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets

3. Torba: Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Royale Union, Trabzonspor