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    • 25.08.2022 22:25
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    • 25.08.2022 22:25
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    UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi gruplara kalan takımlar hangileri? UEFA Avrupa ve Konferans Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek?

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i eleyerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, son oynanan maçların ardından 3. torbaya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin ve Trabzonspor'un bazı muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi gruplara kalan takımlar hangileri? UEFA Avrupa ve Konferans Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi gruplar ne zaman belli olacak?

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti. Peki, UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi gruplara kalan takımlar hangileri? UEFA Avrupa ve Konferans Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilenler!

    UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü 14:00'te, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü 15:30'da İstanbul'da yapılacak.

    UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?a

    UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Cuma 16:00'da İstanbul'da yapılacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti.

    Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdırırken bordo-mavililer ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

        SİVASSPOR GERİ DÖNEMEDİ

        Play-off turundaki diğer temsilcimiz Sivasspor ise, ilk maçta 3-1 kaybettiği Malmö karşısında geri dönemedi ve rotayı Avrupa Konferans Ligi'ne kırmak zorunda kaldı.

        FENERBAHÇE'YE TORBA MÜJDESİ

        UEFA'da 14 bin 500 puana sahip olan Fenerbahçe, play-off turları öncesinde 4. torbada yer alıyordu. Ancak daha yüksek puana sahip olan Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesiyle birlikte 3. torbaya yükseldi.

        TRABZONSPOR 4. TORBADA

        Trabzonspor ise sahip olduğu 5 bin 500 puanla kura çekimine 4. torbadan girecek.

        İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

        1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev
        2. Torba: Rennes, PSV, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets
        3. Torba: Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe
        4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Royale Union, Trabzonspor

        MUHTEMEL RAKİPLER

        Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

        Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

        6 TAKIM DAHA BEKLENİYOR

        Bu gece oynanacak son maçların ardından 6 takım daha torbalarıyla birlikte belli olacak.
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        Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi gruplara kalan takımlar hangileri? UEFA Avrupa ve Konferans Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek?
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