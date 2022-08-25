UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti. Peki, UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi gruplara kalan takımlar hangileri? UEFA Avrupa ve Konferans Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilenler!
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü 14:00'te, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü 15:30'da İstanbul'da yapılacak.
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?a
UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Cuma 16:00'da İstanbul'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti.
Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdırırken bordo-mavililer ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.