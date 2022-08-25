Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek. Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyecek.