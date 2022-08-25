Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Antwerp takımına konuk oluyor.
Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayan mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetiyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.