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    • 25.08.2022 20:27
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    • 25.08.2022 21:55
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    CANLI ANLATIM | Antwerp Başakşehir karşılaşması başladı!

    Son dakika haberi... UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Başakşehir, Antwerp'e konuk oluyor. Mücadele, hakemin düdüğü ile başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mücadele başladı!

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Antwerp takımına konuk oluyor.

    Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayan mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetiyor.

    İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

        Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek. Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyecek.

        İŞTE İLK 11'LER
        Antwerp - Başakşehir karşılaşmasının 11'leri belli oldu

        Antwerp: Butez, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Nainggolan, Yussuf, Miyoshi, Ekkelenkamp, Frey
        Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Ndayishimiye, Duarte, Şener, Berkay, Biglia, Mahmut, Mounir, Serdar, Okaka

        MAÇIN HEYECANI BURADA!
        0' Mücadele başladı.

        8' GOLLL! Başakşehir'de Berkay takımını öne geçiriyor.

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        Haberler Spor CANLI ANLATIM | Antwerp Başakşehir karşılaşması başladı!
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