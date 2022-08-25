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    • Spor
    • 25.08.2022 12:31
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    • 25.08.2022 12:35
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    SON DAKİKA | Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri belli oldu. 4'üncü haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu.

    Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

    26 AĞUSTOS CUMA
    21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

    27 AĞUSTOS CUMARTESİ
    19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY
    21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
    21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM

    28 AĞUSTOS PAZAR
    19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE
    19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA
    21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK

    29 AĞUSTOS PAZARTESİ
    19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER
    21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN
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