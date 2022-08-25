Premier Lig Kartal'ı! Beşiktaş İngiltere'ye abone oldu

Beşiktaş'ta bilindiği üzere daha önce Gedson, Ghezzal ve Kevin N'Koudou da önceki sezonlarda İngiltere Premier Lig'de forma giydi. Kara Kartal'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, Leicester City'de forma giydi. Beşiktaş, geçen sezon başında Leicester'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.