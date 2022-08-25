Premier Lig Kartal'ı! Beşiktaş İngiltere'ye abone oldu

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'den transfer ettiği transferlerle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar Ada'da forma giymiş birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'i renklerine bağladı. Burnley'den ise Hollandalı golcü Wout Weghorst'u alarak büyük ses getirdi.
SON OLARAK DELE ALLI
Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş, West Ham United'tan sol kanat oyuncusu Arthur Masuaku'yu renklerine kattı. Eski golcüsü Cenk Tosun'u Everton'dan transfer etti. Son olarak da yine aynı takımdan Delle Alli'yi kiraladı.