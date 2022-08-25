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    • Spor
    • 25.08.2022 15:39
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    • 25.08.2022 15:52
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    Premier Lig Kartal'ı! Beşiktaş İngiltere'ye abone oldu

    Transfer döneminde hareketli bir süreç geçiren Beşiktaş, son olarak Dele Alli'yi kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çekerken, yeni transferleri ile Süper Lig'de hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Premier Lig Kartal’ı

    Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'den transfer ettiği transferlerle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar Ada'da forma giymiş birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlılar sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'i renklerine bağladı. Burnley'den ise Hollandalı golcü Wout Weghorst'u alarak büyük ses getirdi.

    SON OLARAK DELE ALLI

    Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş, West Ham United'tan sol kanat oyuncusu Arthur Masuaku'yu renklerine kattı. Eski golcüsü Cenk Tosun'u Everton'dan transfer etti. Son olarak da yine aynı takımdan Delle Alli'yi kiraladı.

        Beşiktaş'ta bilindiği üzere daha önce Gedson, Ghezzal ve Kevin N'Koudou da önceki sezonlarda İngiltere Premier Lig'de forma giydi. Kara Kartal'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, Leicester City'de forma giydi. Beşiktaş, geçen sezon başında Leicester'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

        N'KODOU DA PREMIER LİG'DEYDİ

        Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kevin N'Koudou, Tottenham ve Burnley'de top koşturdu. Beşiktaş, Premier Lig'den transfer ettiği oyuncularla yoluna emin adımlarla devam ediyor.

        Kara Kartal'ın Benfica'ya 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in yolu da Tottenham'dan geçti.

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