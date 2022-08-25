Siyah-Beyazlılar, İngiliz yıldız Dele Alli'nin transferinde mutlu sona ulaştı





EVERTON'LA KESİN ANLAŞMA YAPILDI

Dün itibariyle Beşiktaş ve İngiliz kulübü de kesin olarak el sıkıştı. Alınan bilgilere göre 26 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Siyah-Beyazlı renklere bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak. Dele Alli'yi Premier Lig ekibi Everton'dan bedelsiz olarak kiralayan yönetimin devre arasında 6 milyon Euro, sezon sonunda ise 8 milyon Euro ödeyerek bonservisi alma hakkı olduğu da gelen bilgiler arasında. İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olan Dele Alli, Ocak 2016'da La Gazzetta Dello Sport'un düzenlediği "Dünyadaki en iyi 20 yaş altı 50 oyuncusu" listesinde 8. sırada yer aldı.