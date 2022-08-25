Siyah-Beyazlılar, İngiliz yıldız Dele Alli'nin transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş sezonun en büyük bombalarından birisini patlattı. Siyah-Beyazlılar, dünyaca ünlü İngiliz yıldız Dele Alli'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 1 hafta önce Dele Alli ile her konuda anlaşan yönetimin, Everton kulübü ile pazarlıkları devam ediyordu.
EVERTON'LA KESİN ANLAŞMA YAPILDI
Dün itibariyle Beşiktaş ve İngiliz kulübü de kesin olarak el sıkıştı. Alınan bilgilere göre 26 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Siyah-Beyazlı renklere bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak. Dele Alli'yi Premier Lig ekibi Everton'dan bedelsiz olarak kiralayan yönetimin devre arasında 6 milyon Euro, sezon sonunda ise 8 milyon Euro ödeyerek bonservisi alma hakkı olduğu da gelen bilgiler arasında. İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olan Dele Alli, Ocak 2016'da La Gazzetta Dello Sport'un düzenlediği "Dünyadaki en iyi 20 yaş altı 50 oyuncusu" listesinde 8. sırada yer aldı.
DEĞERİ 100 MİLYON EURO OLMUŞTU
Yine aynı yıl Four Four Two dergisi tarafından dünyanın en iyi U21 oyuncususu olarak gösterildi. Aralık 2018'de İngiltere Milli Takımı'nın yıldızları arasına giren Dele Alli'nin piyasa değeri 100 milyon Euro'ya yükseldi. O dönem ismi Real Madrid, Barcelona ve Machester United gibi devlerle anıldı ancak transfer gerçekleşmedi.