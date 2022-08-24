Trabzonspor'dan Jean-Philippe Gbamin bombası! Görüşmeler başladı

FIRTINA'NIN ESKİ YILDIZI DEVREDE

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan ve geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın da transfer için devrede olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun Trabzonu ve Trabzonspor'u Gbamin'e anlattığı kaydedildi.