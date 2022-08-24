Trabzonspor'dan Jean-Philippe Gbamin bombası! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarına son hızda devam ediyor. Bordo mavililer, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere.
A Spor'da yer alan iddiaya göre Fırtına, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
25 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebilen Gbamin, futbola Fransa Ligi ekiplerinden Lens'te başlamış, sonrasında Mainz saflarına katılmıştı. 2019/20 sezonunun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'den Everton'a 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.