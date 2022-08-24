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    • 24.08.2022 17:15
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    • 24.08.2022 18:30
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    Trabzonspor'dan Jean-Philippe Gbamin bombası! Görüşmeler başladı

    Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve son olarak Bartra ile Bardhi'yi kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine gelen son futbolcu Fildişi Sahilli yıldız Jean Philippe Gbamin oldu. Trabzonspor'un Gbamin'in kulübü Everton'a resmi teklifini yaptığı belirtildi. Peki Gbamin kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda forma giydi? Detaylar haberimizde...

    Fırtına’ya Premier Lig’den transfer!

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarına son hızda devam ediyor. Bordo mavililer, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere.

    A Spor'da yer alan iddiaya göre Fırtına, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

    25 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

    Ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebilen Gbamin, futbola Fransa Ligi ekiplerinden Lens'te başlamış, sonrasında Mainz saflarına katılmıştı. 2019/20 sezonunun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'den Everton'a 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

        FIRTINA'NIN ESKİ YILDIZI DEVREDE

        Trabzonspor'da gösterdiği performansla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan ve geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın da transfer için devrede olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun Trabzonu ve Trabzonspor'u Gbamin'e anlattığı kaydedildi.

        Yazıcı'nın CSKA'da takım arkadaşı olan Gbamin'in bordo mavililerin teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

        Everton'da istediğini bulamayan Gbamin, 2021/22 sezonunun devre arasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olmuş, sonrasında ise kulübüne geri dönmüştü. Geçtiğimiz sezon Rus temsilcisi ile 11 karşılaşmaya çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, 2 gol ve 2 asist ile oynamıştı.

            Everton forması ile Premier Lig'de 3 sezonda 8 karşılaşmaya çıkabilen futbolcu, gol katkısı veremezken, 1 asist ile oynayıp toplamda 207 dakika sahada kalabildi.

            Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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