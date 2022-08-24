Fortuna Sittard'ın hocası Burak Yılmaz! Antrenmanda takımın başında

GEÇMİŞTE KONUŞMUŞTU

Burak Yılmaz, daha önce teknik direktörlük ile ilgili sorulan bir soruya, "Ben aslında şu an için teknik direktör olmak istiyorum ama iki sene önce aklımda hiç teknik direktörlük yoktu, şu anda olabileceğimi düşünüyorum. Aslında buna 2 sene sonra kulüple oturup karar vereceğiz. Ama ben hayatım boyunca sahanın içinde oldum, bundan sonra da saha içinde olmayı istiyorum. Ama ilerleyen süreçler ne gösterir onu da bilemem." ifadelerini kullanmıştı.