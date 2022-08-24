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    • Spor
    • 24.08.2022 20:17
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    • 24.08.2022 20:22
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    Fortuna Sittard'ın hocası Burak Yılmaz! Antrenmanda takımın başında

    Sezon başında Hollanda Eredivise ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, 2 yıl oyuncu ve 3 yıl antrenör olarak sözleşmeye imzasını atmıştı. Takımın 3'te 0 yapmasının ardından teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayıran yeşil sarılı kulüp, antrenmana Burak Yılmaz önderliğinde çıktı. İşte detaylar...

    Burak Yılmaz teknik direktörlüğe soyundu!

    Hollanda Eredivise'ye 3'te 0 ile kötü bir başlangıç yapan Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fortuna Sittard'da teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrıldı.

    Bu gelişme sonrasında ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüple 2 yıl futbolcu, 3 yıl da antrenör olarak sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, takımının antrenmanını yöneten isim oldu.

    İLERLEYEN DÖNEMLERDE ANTRENÖR OLACAK

    Hollanda basını, 37 yaşındaki golcünün sorumluluk alarak antrenmanların devam etmesini sağladığını aktarırken, henüz diploması bulunmaya tectübeli ismin ilerleyen dönemde antrenör olacağını hatırlattı.

        Bir başka habere göre ise Burak Yılmaz, yeni hoca seçiminde de söz sahibi olacak. Yönetimin çalışmalara başladığı ve kısa süre içerisinde teknik adam konusunun çözüleceği ifade edildi.

        GEÇMİŞTE KONUŞMUŞTU

        Burak Yılmaz, daha önce teknik direktörlük ile ilgili sorulan bir soruya, "Ben aslında şu an için teknik direktör olmak istiyorum ama iki sene önce aklımda hiç teknik direktörlük yoktu, şu anda olabileceğimi düşünüyorum. Aslında buna 2 sene sonra kulüple oturup karar vereceğiz. Ama ben hayatım boyunca sahanın içinde oldum, bundan sonra da saha içinde olmayı istiyorum. Ama ilerleyen süreçler ne gösterir onu da bilemem." ifadelerini kullanmıştı.

        Fortuna Sittard ile 3 karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz, 158 dakika sahada kalırken 2 gol ile oynadı. Hollanda kulübü, 3 haftada puan alamayarak ligin Eredivise'nin 17. sırasında kendine yer buldu.

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