Fortuna Sittard'ın hocası Burak Yılmaz! Antrenmanda takımın başında

Hollanda Eredivise'ye 3'te 0 ile kötü bir başlangıç yapan Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fortuna Sittard'da teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrıldı.
Bu gelişme sonrasında ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüple 2 yıl futbolcu, 3 yıl da antrenör olarak sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, takımının antrenmanını yöneten isim oldu.
İLERLEYEN DÖNEMLERDE ANTRENÖR OLACAK
Hollanda basını, 37 yaşındaki golcünün sorumluluk alarak antrenmanların devam etmesini sağladığını aktarırken, henüz diploması bulunmaya tectübeli ismin ilerleyen dönemde antrenör olacağını hatırlattı.