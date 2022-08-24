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    • Spor
    • 24.08.2022 16:48
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    • 24.08.2022 16:51
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    Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? FB Austria Wien maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın 11'leri...

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Maça az bir süre kala milyonlarca futbolsever maçın yayın saatini, 11'leri ve CANLI izleme yollarını araştırmaya başladı. Sarı Lacivertli takımın muhtemel 11'leri arasında Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Luan; İsmail; Crespo, Arda Güler, Bruma; Rossi, Serdar Dursun yer alıyor. Peki Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? FB Austria Wien maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınalancak sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu statında oynanacak maçın yayın saati, 11'leri ve canlı izleme linki merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçındaki temsilcimiz bu maçta galibiyet elde edip gücünü bir kez daha göstermek istiyor. İşte maça dair bilgiler...

    FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe Austria Wien maçı bugün yani 24 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak. Maç saat 20:00'de başlayacak.

    FB - AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe Austria Wien mücadelesi Exxen'de canlı yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER!

        Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Luan; İsmail; Crespo, Arda Güler, Bruma; Rossi, Serdar Dursun.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de şu anda 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Serdar Aziz, Nazım Sangare, Bruma ve Joshua King, Austria Wien ile oynanacak mücadelede forma şansı bulamayacak.

        MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

        Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? FB Austria Wien maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın 11'leri...
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