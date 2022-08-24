Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? FB Austria Wien maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın 11'leri...

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınalancak sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu statında oynanacak maçın yayın saati, 11'leri ve canlı izleme linki merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçındaki temsilcimiz bu maçta galibiyet elde edip gücünü bir kez daha göstermek istiyor. İşte maça dair bilgiler...