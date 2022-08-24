Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta? FB Austria Wien maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın 11'leri...

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınalancak sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu statında oynanacak maçın yayın saati, 11'leri ve canlı izleme linki merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçındaki temsilcimiz bu maçta galibiyet elde edip gücünü bir kez daha göstermek istiyor. İşte maça dair bilgiler...
FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Austria Wien maçı bugün yani 24 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak. Maç saat 20:00'de başlayacak.
FB - AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Austria Wien mücadelesi Exxen'de canlı yayınlanacak.