Hücum istatistiklerinde Fenerbahçe rakiplerini yanına yaklaştırmıyor

Sezona şok Ümraniye beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, sonrasında Kasımpaşa'yı 6-0, ve önceki gece de Adana Demirspor'u 4-2 yenerek liderliğe yükselirken hemen her istatistikte zirvede yer aldı. Süper Lig'de ilk üç haftayı 13 golle tamamlayan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sayıya en son 1961-62 sezonunda ulaşmıştı. Yakın tarihte Sarı-Lacivertliler bu sayıya yaklaştı ancak 13 gole ulaşamadı. 2010-11 ve 2006-07 sezonlarının ilk üç haftalarında 10'ar gol bulan Fenerbahçe, 1964-65 sezonunda ise 12 gol kaydetmişti.
FENERBAHÇE'DE HÜCUM BORUSU!
Fenerbahçe şu anda Süper Lig'de en çok gol atan, en çok şut çeken, en çok atak girişiminde bulunan, en çok ceza sahasında topla buluşan takım konumunda. Hücum anlamında çok etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe'de taraftarlar 1988/89 sezonunda gelen şampiyonlukta atılan 103 gollük rekorun kırılıp kırılmayacağını da şimdiden tartışıyorlar. Aynı zamanda Sarı-Lacivertli taraftarlar haftalar ilerledikçe takımın daha da oturacağını, gollerin ve galibiyetlerin daha da kolay geleceğini ifade ediyorlar. Açıkçası Sarı-Lacivertli camiada müthiş bir iyimserler havası hakim durumda.
KÜLLERİNDEN DOĞAN ADAM: VALENCIA
Sezon başında Fenerbahçe'de ismi gönderilecek isimler arasında yer alan, uygun bir bonservis ücreti veren çıktığında satılacağı iddia edilen Enner Valencia, çubuklu forma altında adeta 2. baharını yaşıyor. Süper Lig'de ilk 3 haftada toplam 6 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alan Ekvadorlu golcü, müthiş fizik gücü ve hırsı ile de her maçta Fenerbahçe'nin hücum presini başlatan isim oluyor. 32 yaşındaki Valencia kariyerindeki en golcü sezonunu geçirebilir. Geçtiğimiz sezon 2. yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında düşüşe geçen Valencia, Jesus ile birlikte yeniden zirve yapmış durumda. Dinamo Kiev maçında kaçırdığı penaltı ve akabinde F.Bahçe'nin elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamayan Valancia'yı hocası Jesus teselli etmiş ve ona olan güveninden bir şey eksiltmeyerek 11'de şans vermeye devam etmişti. Joshua King ve Pedro transferleri sonrasında Valencia'nun müthiş formu artık herkese "Fenerbahçe'nin golcü trasferine ihtiyacı yok" dedirtmeye başlattı bile...