Hücum istatistiklerinde Fenerbahçe rakiplerini yanına yaklaştırmıyor





FENERBAHÇE'DE HÜCUM BORUSU!

Fenerbahçe şu anda Süper Lig'de en çok gol atan, en çok şut çeken, en çok atak girişiminde bulunan, en çok ceza sahasında topla buluşan takım konumunda. Hücum anlamında çok etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe'de taraftarlar 1988/89 sezonunda gelen şampiyonlukta atılan 103 gollük rekorun kırılıp kırılmayacağını da şimdiden tartışıyorlar. Aynı zamanda Sarı-Lacivertli taraftarlar haftalar ilerledikçe takımın daha da oturacağını, gollerin ve galibiyetlerin daha da kolay geleceğini ifade ediyorlar. Açıkçası Sarı-Lacivertli camiada müthiş bir iyimserler havası hakim durumda.