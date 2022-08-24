Son dakika: Galatasaray seyircisi Trabzon'da tribüne alınmayacak! Flaş gelişme

28 Ağustos tarihinde Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak. Süper Lig'de 2022/23 sezonunun ilk derbisi olacak mücadelede, iki takım 3 puan için sahada ter dökecek.

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