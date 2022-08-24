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    • Spor
    • 24.08.2022 16:44
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    • 24.08.2022 16:52
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    Son dakika: Galatasaray seyircisi Trabzon'da tribüne alınmayacak! Flaş gelişme

    Son dakika haberi...Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 28 Ağustos tarihinde Trabzon'da oynanacak karşılaşma ile ilgili flaş bir karar alındı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya alınmayacak. İşte detaylar...

    İHA
    Galatasaray taraftarları Trabzon’da olmayacak!

    Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıkladı.


    Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Trabzon Valiliği'nde yapılan toplantıda, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili misafir takım seyircilerinin tribüne alınmaması kararlaştırıldı.

    28 Ağustos tarihinde Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak. Süper Lig'de 2022/23 sezonunun ilk derbisi olacak mücadelede, iki takım 3 puan için sahada ter dökecek.

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