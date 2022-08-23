Haftada 2 gol atan ve forvet arayışına hız veren Galatasaray listesine iki önemli ismi aldı





GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI

Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Galatasaray'ın gündemine giren ikinci ismin ise Hertha Berlin'den Krzysztof Piatek olduğu ifade edildi. Polonyalı yıldız için girişimlerin kısa sürede başlaması bekleniyor.





18 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Braithwaite, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer oldu. Danimarkalı santrfor için toplamda 36.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

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