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    Abdullah Avcı Kopenhag maçında farklı bir 11 ile sahada olacak

    Bartra, Bardhi ve Abdülkadir Ömür 11’e dönecek. Antalyaspor maçının 2. yarısındaki gibi rakibe ilk dakikadan ön alanda baskı uygulanacak

    İmha planı

    Trabzonspor, yarın tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak... Karadeniz Fırtınası, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag ile evinde karşılaşacak. İlk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor'da tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmak. Trabzon'da Antalya deplasmanında alınan farklı mağlubiyet sonrası oyuncularını yarın oynanacak Devler Ligi play-off turu rövanş maçına hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda bazı değişiklikler yapacak. Tecrübeli teknik adam sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yerine Abdülkadir Ömür 11'e monte etmeyi planlarken, ayrıca yeni transferler Marc Bartra ile Enis Bardhi'yi de 11'de değerlendirmeyi düşünüyor.



    RAKİBİ BOĞACAK
    Forvet bölgesinde ise Andreas Cornelius'u oynatmayı düşünen Avcı, sağ kanatta ise yeniden Djaniny'yi oynatacak. İlk 11'de yapmayı düşündüğü değişikliklerin yanı sıra oyun planında da bazı değişiklikler yaparak 2-1'lik skorla kaybedilen ilk Kopenhag maçının aksine daha baskılı ve tempolu bir futbol hedefliyor. Trabzonspor'un Kopenhag maçının ilk dakikasından itibaren, taraftarının da desteğiyle ön alanda baskı yapması bekleniyor.

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    Haberler Spor Abdullah Avcı Kopenhag maçında farklı bir 11 ile sahada olacak
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