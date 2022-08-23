Abdullah Avcı Kopenhag maçında farklı bir 11 ile sahada olacak





RAKİBİ BOĞACAK

Forvet bölgesinde ise Andreas Cornelius'u oynatmayı düşünen Avcı, sağ kanatta ise yeniden Djaniny'yi oynatacak. İlk 11'de yapmayı düşündüğü değişikliklerin yanı sıra oyun planında da bazı değişiklikler yaparak 2-1'lik skorla kaybedilen ilk Kopenhag maçının aksine daha baskılı ve tempolu bir futbol hedefliyor. Trabzonspor'un Kopenhag maçının ilk dakikasından itibaren, taraftarının da desteğiyle ön alanda baskı yapması bekleniyor.

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