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    • Spor
    • 22.08.2022 18:41
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    • 22.08.2022 18:49
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    Eskişehirspor Sebastian Pinto'ya olan borcunu kapadı!

    TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, eski futbolcusu Sebastian Pinto'ya olan tüm borçlarını kapadığını duyurdu. Kulübün başkanı Mehmet Şimşek, oyuncuya yapılacak olan ödemenin tamamlandığını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Eskişehirspor’un 7 yıllık davası kapandı!

    Bir dönem Türk futboluna damga vuran Eskişehirspor, yaptığı transferlerle döneme damga vurmuştu. Kris Boyd, Dede, Kamara, Souleymane Youla gibi isimlere forma giydiren kırmızı siyahlılar, sonrasında transferlerin borçlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşamaya başlamıştı.

    Eskişehirspor kulübü başkanı Mehmet Şimşek, 2015/16 sezonunda Eskişehirspor formasını terleten Sebastian Pinto'nun borcunun kapandığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

    30 Eylül 2020 tarihinden bu yana oyuncuya ödeme yapan kulübün başkanı Şimşek, "Vallahi bitti. Pinto ödemeleri bitmiştir. Kulübümüz bir dosyadan daha kurtulmuştur. Loca ve led reklam alanlardan, dosya kapat üzerinden para yatıranlardan, kombinesini alanlardan Allah razı olsun. Biz olduk. Yaşasın Eskişehirspor" ifadeleri ile müjdeli haberi Eskişehirspor taraftarları ile paylaştı.

        *Eskişehirspor başkanının 2 yıl taksit haline getirilen borcun ödemelerini tamamlandığını gösterdiği belge.

        2011/12 sezonunun devre arasında Bursaspor'a transfer olan Pinto, kulübünün Ziraat Türkiye Kupası macerasında 5 kez fileleri havalandırarak gol krallığı ünvanını elde etmişti. 2014/15 sezonunun devre arasında Kolombiya ekiplerinden Millonarios'a transfer olan Pinto, 2015/16 sezonunun başında ise Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Siyah kırmızı kulüpte sadece 6 ay kalan Pinto, 19 resmi karşılaşmaya çıkarken, 3 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

        Santrafor oyuncusu, son olarak ülkesinin kulüplerinden Deportes Temuco'da forma giydi. 36 yaşına ulaşan Pinto, geçen sezonun devre arasında serbest kalmıştı.

            2015/16 sezonu sonunda 1. Lig'e düşen Eskişehirspor, yaşadığı mali zorluklara rağmen 5 sezon da 1. Lig'de mücadele etti. Siyah kırmızılılar, 2021/22 sezonuna TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ederek başlarken, 18. sırada yer alıyor.

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