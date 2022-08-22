Eskişehirspor Sebastian Pinto'ya olan borcunu kapadı!

Bir dönem Türk futboluna damga vuran Eskişehirspor, yaptığı transferlerle döneme damga vurmuştu. Kris Boyd, Dede, Kamara, Souleymane Youla gibi isimlere forma giydiren kırmızı siyahlılar, sonrasında transferlerin borçlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşamaya başlamıştı.
Eskişehirspor kulübü başkanı Mehmet Şimşek, 2015/16 sezonunda Eskişehirspor formasını terleten Sebastian Pinto'nun borcunun kapandığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
30 Eylül 2020 tarihinden bu yana oyuncuya ödeme yapan kulübün başkanı Şimşek, "Vallahi bitti. Pinto ödemeleri bitmiştir. Kulübümüz bir dosyadan daha kurtulmuştur. Loca ve led reklam alanlardan, dosya kapat üzerinden para yatıranlardan, kombinesini alanlardan Allah razı olsun. Biz olduk. Yaşasın Eskişehirspor" ifadeleri ile müjdeli haberi Eskişehirspor taraftarları ile paylaştı.