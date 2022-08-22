Eskişehirspor Sebastian Pinto'ya olan borcunu kapadı!

30 Eylül 2020 tarihinden bu yana oyuncuya ödeme yapan kulübün başkanı Şimşek, "Vallahi bitti. Pinto ödemeleri bitmiştir. Kulübümüz bir dosyadan daha kurtulmuştur. Loca ve led reklam alanlardan, dosya kapat üzerinden para yatıranlardan, kombinesini alanlardan Allah razı olsun. Biz olduk. Yaşasın Eskişehirspor" ifadeleri ile müjdeli haberi Eskişehirspor taraftarları ile paylaştı.