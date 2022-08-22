Son dakika: Alanyaspor Sivasspor'dan puanı 90'da aldı
Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un golü 90+1. dakikada Doumbia'dan geldi. İşte detaylar...
Sivasspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.
Zorlu müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Sivasspor'un golünü 45. dakikada penaltıdan Max Gradel attı.
Alanyaspor'un sayısı ise 90+1'de Idrissa Doumbia'dan geldi.
Sivasspor gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Alanyaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.