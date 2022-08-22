Beşiktaş, Karagümrük karşısında şov yaptı! Weghorst ve Muleka'dan siftah...

Beşiktaş evinde Karagümrük'ü 4-1 yendi. Kartal maça çok hızlı başladı. 8'de Weghorst direği geçemedi. 2 dakika sonra bu kez Muleka direği geçemedi. Beşiktaş, 17'de aradığı golü buldu. Rosier'in ortasında Weghorst kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
SALİH'TEN ADRESE TESLİM!
22'DE Salih'in şutu üst direkten geri geldi. 33'te Salih'in milimetrik pasında N'Koudou ağları havalandırdı: 2-0. 41'de Muleka'nın kafa vuruşunda Viviano gole izin vermedi.
GOLÜN ASİSTİ MASUAKU'DAN
50'DE Masuaku'nun kullandığı kornerde Muleka kafayla topu ağlara gönrerdi: 3-0. 53'te Caner'in kullandığı kornere ön direkte ayak uzatan Diagne, farkı 2'ye indirdi: 3-1.
ERSİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ
59'da N'Koudou sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı. 85'te Ricci'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi. 90'da Rosier maçın skorunu belirledi: 4-1.
13 DAKİKA 3 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ!
BEŞİKTAŞ, Karagümrük maçında direkleri geçemedi. 8, 10 ve 21. dakikalarda 3 topu direkten döndü. Siyah- Beyazlılar'ın geçen sezon Süper Lig'de 26 topu direkten dönmüştü.
WEGHORST&MULEKA SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın iki yıldızı Weghorst ve Muleka, Karagümrük maçında sahanın en iyilerindendi. Beşiktaş taraftarının çok şey beklediği iki yıldız oyuncu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı... İkilinin performansı taraftarı da mest etti...
SALİH UÇAN YİNE BAŞROLDE
GEÇEN hafta Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü Alanyaspor'a atan Salih Uçan, bu hafta da Siyah- Beyazlı formayla ilk asistini Fatih Karagümrük karşısında yaptı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Alanyaspor maçında şanssızdık. Karagümrük maçının ilk dakikasından itibaren üstün olan taraf bizdik ve kazanmayı bildik" dedi.
HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Alanyaspor maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık. İkinci yarıda bazı anlarda oyundan düştük. Geçen sezon Adana Demirspor maçında yaşananları anlıyorum. Orada da 3-0'dan yakalanmıştık. Ancak hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Değişiklikler benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatı olur. Dengeyi tutmak istedim" diye konuştu. Fransız teknik adam, Dele Alli ile ilgili transfer sorusuna, "Beni iyi tanıyorsunuz. Transfer konusunda konuşmuyorum. Transfer için çalışıyoruz. Takıma kalite katmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.