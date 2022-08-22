Beşiktaş, Karagümrük karşısında şov yaptı! Weghorst ve Muleka'dan siftah...





WEGHORST&MULEKA SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın iki yıldızı Weghorst ve Muleka, Karagümrük maçında sahanın en iyilerindendi. Beşiktaş taraftarının çok şey beklediği iki yıldız oyuncu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı... İkilinin performansı taraftarı da mest etti...



SALİH UÇAN YİNE BAŞROLDE

GEÇEN hafta Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü Alanyaspor'a atan Salih Uçan, bu hafta da Siyah- Beyazlı formayla ilk asistini Fatih Karagümrük karşısında yaptı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Alanyaspor maçında şanssızdık. Karagümrük maçının ilk dakikasından itibaren üstün olan taraf bizdik ve kazanmayı bildik" dedi.

HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Alanyaspor maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık. İkinci yarıda bazı anlarda oyundan düştük. Geçen sezon Adana Demirspor maçında yaşananları anlıyorum. Orada da 3-0'dan yakalanmıştık. Ancak hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Değişiklikler benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatı olur. Dengeyi tutmak istedim" diye konuştu. Fransız teknik adam, Dele Alli ile ilgili transfer sorusuna, "Beni iyi tanıyorsunuz. Transfer konusunda konuşmuyorum. Transfer için çalışıyoruz. Takıma kalite katmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



