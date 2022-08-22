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    Tısserand 3 milyon €'ya El İttifak'ta!

    Fenerbahçe, Tissarand’ın El İttifak kulübüne transfer olduğunu açıkladı. Tisserand’ın transferinden Fener’in kasasına 3 milyon Euro girecek.

    Tısserand 3 milyon €’ya El İttifak’ta!

    Fenerbahçe'nin önceki sezon Wolfsburg takımından 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand El İttifak takımına transfer oldu.

    Fenerbahçe kulübünden dün yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin El Eittifak FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Marcel Tisserand'ın transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 3 milyon Euro civarında bir paranın gireceği öğrenildi. Marcel Tisserand'ın, savunmanın göbeğine son yapılan Gustavo Henrique ve Luan Peres transferlerinin ardından takımda forma giyme şansı oldukça azalmıştı.

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    Haberler Spor Tısserand 3 milyon €'ya El İttifak'ta!
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