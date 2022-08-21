Trabzonspor yine Antalyaspor'a boyun eğdi





BU SKORU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun karşılığı olmayan skorla buradan ayrılıyoruz. İkinci yarı tamamen oyuna hakimdik. Bu skor nasıl oldu onu anlamak mümkün değil" diye konuştu. Avcı, "Buradan kafamızı kaldıracağız. Rakibi tebrik edeceğiz. Trabzonspor'un oyun kalitesi var. Son şampiyon. Şimdi Şampiyonlar Ligi. Yoğun trafik. Ayrıca Trabzonspor bu ülkenin güzel takımı. Olumsuzlukları hak etmiyoruz. Biraz o anlamda saygı istiyorum" dedi.