Trabzonspor yine Antalyaspor'a boyun eğdi

Trabzon Antalya deplasmanında sezonun ilk yenilgisini aldı: 5-2... 15'te Fernando müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0... 40'ta Antalyalı Luiz Adriano'nun pasında Vitor Hugo'nun müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Haji Wright takımına penaltı kazandırdı.
BARDHİ İLE FARKI 1'E İNDİRDİ
Penaltıyı Haji Wright gole çevirdi. 45+5'te Djaniny'nin vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Topu önünde bulan Cornelius daha müsait pozisyondaki Bardhi'yi gördü. Yıldız oyuncu affetmedi: 2-1.
BARTRA İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
60'ta Bartra'nın sert şutu üst direkten geri geldi. 1 dakika sonra Ghacha'nın sert şutu yan filede kaldı. 73'te Bardhi ceza sahasının hemen dışından yaptığı şık vuruşla beraberliği sağladı: 2-2.