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    Trabzonspor yine Antalyaspor'a boyun eğdi

    Antalyaspor, ilk yarıda Fernando ve Haji Wright (pen.)’ın golleriyle öne geçti. Trabzon Bardhi ile soyunma odasına umutlu girdi. Bardhi bir kez daha sahneye çıkıp beraberliği getirse de Antalya üst üste bulduğu gollerle farklı bir galibiyet elde etti.

    Belalım benim

    Trabzon Antalya deplasmanında sezonun ilk yenilgisini aldı: 5-2... 15'te Fernando müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0... 40'ta Antalyalı Luiz Adriano'nun pasında Vitor Hugo'nun müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Haji Wright takımına penaltı kazandırdı.



    BARDHİ İLE FARKI 1'E İNDİRDİ
    Penaltıyı Haji Wright gole çevirdi. 45+5'te Djaniny'nin vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Topu önünde bulan Cornelius daha müsait pozisyondaki Bardhi'yi gördü. Yıldız oyuncu affetmedi: 2-1.



    BARTRA İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    60'ta Bartra'nın sert şutu üst direkten geri geldi. 1 dakika sonra Ghacha'nın sert şutu yan filede kaldı. 73'te Bardhi ceza sahasının hemen dışından yaptığı şık vuruşla beraberliği sağladı: 2-2.



        CORNELİUS DİREĞE TAKILDI!
        81'de Gökdeniz takımını öne geçirdi: 3-2. 90+5'te Cornelius'un kafa vuruşu direkten döndü. 90+6'da Gökdeniz takımının 4. golüne imza attı. 90+8'de Haji Wright skoru belirleyen golü attı.



        BARDHI İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI
        Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi, 42. dakikada oyuna dahil oldu. Kuzey Makedonyalı yıldız futbolcu, ilk yarının son dakikalarında Antalyaspor filelerini havalandırdı. Yıldız futbolcu ilk şutunda golü buldu. Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Bardhi eşitlik golünün de sahibiydi.



        CORNELIUS'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK
        Trabzonspor'da kas ağrıları nedeniyle antrenmanlarda istediği gibi çalışamayan Cornelius'un oynayıp oynayamayacağı belirsizdi. Ancak son maç toplantısında teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Danimarkalı golcü, maçta oynayabileceğini söyleyince teknik ekip tarafından kendisine görev verildi. Yıldız golcü, yeni transferlerden Enis Bardhi'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.



            BU SKORU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL
            Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun karşılığı olmayan skorla buradan ayrılıyoruz. İkinci yarı tamamen oyuna hakimdik. Bu skor nasıl oldu onu anlamak mümkün değil" diye konuştu. Avcı, "Buradan kafamızı kaldıracağız. Rakibi tebrik edeceğiz. Trabzonspor'un oyun kalitesi var. Son şampiyon. Şimdi Şampiyonlar Ligi. Yoğun trafik. Ayrıca Trabzonspor bu ülkenin güzel takımı. Olumsuzlukları hak etmiyoruz. Biraz o anlamda saygı istiyorum" dedi.



            AVCI'DAN İLK YARIDA KRİTİK HAMLE
            Trabzonspor, Antalyaspor karşısında iki farklı geriye düşünce Abdullah Avcı'dan hamle geldi. Bordo-Mavililer'de ilk yarıda istenilen performansı sergileyemeyen Bakasetas ve Doğucan oyundan çıkarken Abdülkadir Ömür ve Bardhi oyuna dahil oldu.

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