Galatasaray'ın son dakika kurtarıcısı Gomis gündemi sarstı

Cimbom çok zorlandığı maçta Ümraniyespor'u 1-0 yenerken geceye damgasını vuran isim Bafetimbi Gomis oldu.
HAYAT ÖPÜCÜĞÜ VERDİ
Maçın son bölümünde oyuna giren ve bitime kısa bir süre kala attığı harika golle Sarı-Kırmızılılar'a 3 puanı getiren Fransız forvet aynı Antalyaspor maçında olduğu gibi takımına hayat öpücüğü verdi. 3 haftada attığı 2 golle Galatasaray'a 2 galibiyet getiren Gomis böylece hem Sarı-Kırmızılılar'a hayati 6 puan kazandırırken, hem de teknik direktör Okan Buruk'u da bir bakıma kurtarmış oldu. 37 yaşındaki yıldızın iki maçta da sahneye çıkmaması durumunda Buruk'un üzerindeki büyük baskı iyice artacaktı. Bafetimbi Gomis'in bu performansı sosyal medyada da gündeme oturdu. Yapılan yorumlarda tecrübeli yıldızın Galatasaray'a hayat vermesine vurgu yapılarak, "112: Ambulans, 114: Zehir Merkezi, 118: Aranan Numara, 18: Gomis. Acil durumlarda arayınız" ifadesi kullanıldı. Öte yandan Gomis attığı 2 golle önemli bir istatistiğe de imzasını attı.
BURAK İLE ZİRVEDE!
Fransız oyuncu, Avrupa'nın en önemli 15 ligindeki 36 yaş ve üstü forvetler dikkate alındığında en golcü iki isimden biri oldu. Gomis ve Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ta forma giyen Burak Yılmaz 3 lig maçında 2 gole ulaştı.