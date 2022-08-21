Galatasaray'ın son dakika kurtarıcısı Gomis gündemi sarstı





HAYAT ÖPÜCÜĞÜ VERDİ

Maçın son bölümünde oyuna giren ve bitime kısa bir süre kala attığı harika golle Sarı-Kırmızılılar'a 3 puanı getiren Fransız forvet aynı Antalyaspor maçında olduğu gibi takımına hayat öpücüğü verdi. 3 haftada attığı 2 golle Galatasaray'a 2 galibiyet getiren Gomis böylece hem Sarı-Kırmızılılar'a hayati 6 puan kazandırırken, hem de teknik direktör Okan Buruk'u da bir bakıma kurtarmış oldu. 37 yaşındaki yıldızın iki maçta da sahneye çıkmaması durumunda Buruk'un üzerindeki büyük baskı iyice artacaktı. Bafetimbi Gomis'in bu performansı sosyal medyada da gündeme oturdu. Yapılan yorumlarda tecrübeli yıldızın Galatasaray'a hayat vermesine vurgu yapılarak, "112: Ambulans, 114: Zehir Merkezi, 118: Aranan Numara, 18: Gomis. Acil durumlarda arayınız" ifadesi kullanıldı. Öte yandan Gomis attığı 2 golle önemli bir istatistiğe de imzasını attı.