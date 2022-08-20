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    • 20.08.2022 10:03
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    • 20.08.2022 10:29
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    Başkan Erdoğan'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda ter döken milli sporculara tebrik

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda alın teri döken ve 341 madalya kazan milli sporcuları tebrik etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan milli sporculara tebrik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 341 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

    MİLLİLERE TEBRİK: TARİHİ BİR NETİCE
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihi bir netice elde eden tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam aleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, paylaşımında sporcuların fotoğraflarına da yer verdi.
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