Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.08.2022 20:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2022 20:49
    ABONE OL

    Son dakika: Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmaya kısa bir süre kala iki takımın da 11'leri belli oldu! İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İlk 11’ler belli oldu!

    Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

    Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

    Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı da kazanan bordo mavili ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk üç maçını da gol yemeden kazanmak için sahaya çıkacak. İç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi bu sezonun ilk haftasında sonlanan Nuri Şahin'in öğrencileri ise Ekim 2021'den bu yana seyircisi önünde üst üste iki mağlubiyet almadı.

        Antalyaspor'a konuk olduğu son altı lig maçında tek yenilgisini geçen sezon alan Trabzonspor, Kasım 2012'den bu yana rakibine iki maç üst üste mağlup olmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a tek farklı mağlup olan Fırtına, rövanş öncesinde 3 puanı alarak moral depolamak istiyor.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!
        Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala her iki takımın da 11'leri belli oldu.

        Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Kudryashov, Fredy, Ndao, Larsson, Veysel
        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.

        MAÇIN HEYECANI BURADA!
        Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının canlı anlatımı ve öne çıkan detayları maç boyunca takvim.com.tr'de sizlerle buluşacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mavi Bayrak İznik’te dalgalanıyor
        Haberler Spor Son dakika: Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!
            SON DAKİKA