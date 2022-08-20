Son dakika: Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı da kazanan bordo mavili ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk üç maçını da gol yemeden kazanmak için sahaya çıkacak. İç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi bu sezonun ilk haftasında sonlanan Nuri Şahin'in öğrencileri ise Ekim 2021'den bu yana seyircisi önünde üst üste iki mağlubiyet almadı.